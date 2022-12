Un tribunal libyen condamne à mort 17 anciens membres de l’EI

Les condamnations à mort ont été prononcées contre les personnes reconnues coupables d’avoir participé au meurtre de 53 personnes dans la ville occidentale de Sabratha et à la destruction de biens publics, selon le communiqué. Seize autres militants ont été condamnés à des peines de prison, dont deux à perpétuité. Le tribunal n’a pas précisé quand les peines seraient exécutées.

La Libye reste divisée entre deux administrations rivales après des années de guerre civile. La division entre les autorités de la capitale Tripoli et de l’est de la Libye a entraîné la détérioration des institutions et des services gouvernementaux et une anarchie généralisée.