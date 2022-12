Un tribunal libyen condamne à mort 17 anciens membres de l’EI

BENGHAZI, Libye (AP) – Un tribunal libyen a condamné à mort 17 anciens membres du groupe État islamique, a déclaré lundi un communiqué du procureur général du pays basé à Tripoli.

Les condamnations à mort ont été prononcées contre les personnes reconnues coupables d’avoir participé au meurtre de 53 personnes dans la ville occidentale de Sabratha et à la destruction de biens publics, selon le communiqué. Seize autres militants ont été condamnés à des peines de prison, dont deux à perpétuité. Le tribunal n’a pas précisé quand les peines seraient exécutées.

La Libye reste divisée entre deux administrations rivales après des années de guerre civile. La division entre les autorités de la capitale Tripoli et de l’est de la Libye a conduit à une anarchie généralisée. Les milices ont également accumulé une richesse et un pouvoir considérables grâce aux enlèvements et à leur contrôle sur le commerce lucratif de la traite des êtres humains dans le pays.

Le groupe extrémiste a étendu sa portée en Libye après le soulèvement de 2011 qui a renversé puis tué le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi. Les militants de l’EI se sont d’abord emparés de Darna en 2014, puis plus tard de Syrte et des zones entourant la ville de Sabratha.

Cependant, contrairement à la Syrie et à l’Irak, l’EI n’a pas pu profiter du chaos et s’emparer de vastes étendues de la Libye. Au lieu de cela, le groupe était limité aux seules poches administratives disséminées dans ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole, incapable d’obtenir la suprématie sur les nombreuses milices bien armées de la Libye étroitement liées par des loyautés tribales.

Plusieurs camps d’entraînement de l’EI étaient situés à l’extérieur de Sabratha. Début 2016, quelque 700 de ses combattants, pour la plupart tunisiens, étaient basés dans la région. En mars 2016, des affiliés du groupe ont brièvement pris le contrôle du quartier général de la sécurité de la ville et décapité 12 agents de sécurité libyens avant d’utiliser les cadavres sans tête pour bloquer les routes à proximité.

La place centrale des Martyrs de Syrte a été transformée par l’EI en scène pour des exécutions extrajudiciaires publiques – y compris des décapitations par une épée – pour une grande variété d’infractions.

En avril 2016, proche de l’apogée de son pouvoir, la branche libyenne du groupe militant avait recruté environ 6 000 combattants, ont estimé des experts militaires américains.

L’EI a été chassé de son principal bastion, la ville côtière de Syrte, fin 2016 et a fui vers l’intérieur des terres. Cependant, les militants maintiennent une présence limitée dans de petites poches du pays, y compris les zones entourant Sabratha.

En février 2016, les États-Unis ont mené une frappe aérienne sur un camp d’entraînement de l’EI près de Sabratha, tuant au moins 40 personnes, dans le cadre de leurs efforts pour éradiquer l’État islamique.

Rami Musa, Associated Press