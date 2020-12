Peu de temps après le meurtre et sous la pression internationale, l’armée syrienne, qui occupait le Liban pendant près de trois décennies, s’est retirée du pays. Hariri, qui avait des relations et un soutien élevés en France et en Arabie saoudite, critiquait ouvertement l’influence de la Syrie et avait ouvertement cherché à mettre fin à son règne.