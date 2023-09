Un tribunal juge les prisons britanniques dangereuses

Le tribunal régional supérieur de Karlsruhe en Allemagne a refusé d’extrader un Albanais recherché en Grande-Bretagne pour des accusations liées à la drogue.

Un tribunal allemand a refusé d’accéder à une demande d’extradition du Royaume-Uni, invoquant les conditions sous-optimales dans les prisons britanniques. La décision rendue en mars n’a été rendue publique que récemment.

L’affaire concernait un Albanais recherché en Grande-Bretagne pour des accusations liées à la drogue. Le président du tribunal a statué que la demande d’extradition était «actuellement interdit de territoire » parce qu’il y avait « motifs valables« croire que »il existe une menace réelle pour la protection des droits fondamentaux de la personne poursuivie.»

« Sans garanties britanniques, l’extradition n’est pas possible compte tenu de l’état du système pénitentiaire britannique,» a tranché le tribunal, ajoutant que «il n’existe aucun recours légal contre cela.»

L’Albanais est accusé d’avoir trafiqué environ 5 kg de cocaïne et blanchi environ 330 000 £ (414 104 $) au Royaume-Uni. Le Westminster Magistrates Court a émis un mandat d’arrêt international, également connu sous le nom de notice rouge d’Interpol, contre l’individu.

Il s’est enfui en Allemagne, où les autorités l’ont arrêté.

Son avocat, Jan-Carl Janssen, qui a étudié à Glasgow et rédigé des recherches sur les conditions carcérales au Royaume-Uni, a réussi à convaincre le juge que le système pénitentiaire britannique est en proie à une surpopulation chronique, à un manque de personnel et à la violence entre les détenus.

Le tribunal allemand a contacté les autorités britanniques, leur demandant de garantir que les conditions dans les prisons du pays soient conformes aux normes minimales stipulées dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Le juge a également demandé aux autorités britanniques de préciser dans quelles prisons l’Albanais serait détenu s’il était extradé, et quelles étaient les conditions dans ces institutions.

Un commissariat de police de Manchester a répondu à la première demande du tribunal juste avant la date limite de réponse, assurant au juge que 20 000 places de prison supplémentaires étaient prévues pour faire face au problème de surpopulation. Les autorités britanniques ont cependant laissé l’autre demande sans réponse.

L’Albanais n’étant recherché pour aucun délit en Allemagne, il a ensuite été libéré.

Le Guardian a rapporté que cette affaire serait la première du genre en Allemagne, les tribunaux ayant déjà refusé l’extradition vers d’autres pays européens, mais pas vers le Royaume-Uni.

Commentant la décision, Jonathan Goldsmith, de la Law Society of England and Wales, a écrit dans la Gazette de l’organisation qu’elle représentait un «embarras pour le Royaume-Uni» et une critique sévère du bilan du gouvernement en matière d’administration de la justice.