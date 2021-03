La décision pose un défi à la constitution du Japon, qui définit le mariage comme étant basé sur «Le consentement mutuel des deux sexes.» Le libellé a été interprété comme n’autorisant que le mariage entre un homme et une femme, et actuellement, les partenaires de même sexe n’ont pas le droit d’hériter des biens de l’autre. Ils n’ont pas non plus de droits parentaux sur les enfants que leurs partenaires peuvent avoir.

