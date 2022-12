Un tribunal italien pèse la passation des pouvoirs dans une affaire de corruption au Parlement européen

Commentez cette histoire Commentaire

BRESCIA, Italie – Un tribunal italien a décidé lundi de remettre à la Belgique un suspect dans un grand scandale de corruption au Parlement européen, dans lequel les procureurs belges soupçonnent l’épouse et la fille d’un ancien législateur de faire partie d’un gang criminel essayant d’influencer les législateurs de l’UE au nom du Qatar et du Maroc.

Selon des mandats d’arrêt vus lundi par l’Associated Press, l’ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri et trois autres suspects ont été inculpés le 9 décembre de corruption, participation à un groupe criminel et blanchiment d’argent. Les procureurs belges soupçonnent qu’ils “ont été payés de grosses sommes d’argent ou ont offert des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du parlement”.

L’enquête sur les allégations de corruption en espèces et en cadeaux pour influence politique est l’une des plus importantes à avoir frappé le Parlement européen. La semaine dernière, les législateurs ont suspendu les travaux sur les dossiers liés au Qatar et se sont engagés à durcir les lois sur le lobbying. Le Qatar nie avec véhémence être impliqué.

Selon les deux mandats d’arrêt européens délivrés par le juge belge Michel Claise, Panzeri est “soupçonné d’intervenir politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc, contre paiement”.

L’épouse de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, et leur fille, Silvia Panzeri, sont soupçonnées d’être “pleinement au courant” de ses activités et même d’avoir aidé à transporter des “cadeaux” offerts par l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun.

Les procureurs belges demandent leur transfert en Belgique pour faire face aux mêmes accusations que les quatre autres suspects, dont une ancienne vice-présidente du Parlement européen et son partenaire italien. Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison s’ils sont reconnus coupables, selon les mandats.

Une audience était en cours lundi à Brescia sur l’opportunité de remettre Colleoni, tandis que le cas de sa fille sera entendu séparément mardi. Ils sont tous deux assignés à résidence près de Brescia, bien que Colleoni ait comparu devant le tribunal lundi. Panzeri lui-même est détenu en Belgique.

L’avocat de Colleoni, Angelo de Riso, a déclaré que la remettre aux autorités belges violerait ses droits humains car un tribunal italien a déjà accordé l’assignation à résidence et un transfert en Belgique la conduirait en prison en attendant les accusations et le procès.

Une ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en garde à vue en Belgique dans l’attente d’une audience jeudi. Son mandat a été résilié par les législateurs européens la semaine dernière. Son partenaire, Francesco Giorgi, était conseiller parlementaire.

Outre Panzeri, qui dirige le groupe de campagne Fight Impunity, Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’organisation non gouvernementale No Peace Without Justice, a également été inculpé. Il est sorti de prison mais reste sous surveillance et doit porter un bracelet de surveillance électronique.

Par ailleurs lundi, l’ancien chef de la commission parlementaire italienne sur le renseignement a déclaré lundi aux journalistes qu’un rapport sur le Qatar avait été préparé et approuvé à l’unanimité en août. Le rapport a été classifié et scellé, selon Adolfo Urso, aujourd’hui ministre du gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni. Le rapport inclut également la Chine et la Russie.