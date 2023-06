Un tribunal italien clôt l’enquête sur la gestion par l’ancien Premier ministre et ministre de la Santé des blocages de coronavirus

Un tribunal italien spécial a mis fin à une enquête visant à déterminer si l’ancien Premier ministre et ancien ministre de la Santé du pays avait causé des décès inutiles en ne prolongeant pas une zone de verrouillage au début de la pandémie de coronavirus.

Mercredi, la Cour des ministres de Brescia a rejeté l’affaire contre l’ex-Premier ministre Giuseppe Conte et l’ex-ministre de la Santé Roberto Speranza.

L’enquête a allégué que des erreurs avaient été commises en ne prolongeant pas une « zone rouge », initialement imposée à un nombre limité de villes des régions de Lombardie et de Vénétie, dans le nord de l’Italie, jusqu’à Bergame voisine alors que le nombre de décès y montait en flèche.

Les deux responsables ont déclaré avoir agi conformément aux connaissances scientifiques et à l’opinion d’experts disponibles à l’époque.

Conte a déclaré à la télévision d’État RAI que la décision du tribunal « me réconforte ».

« Nous étions confrontés à un virus qui galopait à ce moment-là, et en quelques jours, nous avons pris la décision de fermer d’autres régions de manière très stricte », a déclaré Conte, ajoutant que la décision du tribunal indiquait également clairement que le gouvernement avait pris une décision raisonnable. appel compte tenu des données disponibles.

Un tribunal de Bergame doit encore décider d’inculper plus d’une dizaine d’autres personnes. La Cour des ministres traite les affaires impliquant des membres du cabinet italien.

L’enquête de trois ans allègue que plus de 4 000 décès auraient pu être évités si le verrouillage avait été prolongé le 27 février 2020, la province de Bergame étant devenue le point chaud du COVID-19 en Italie.

La morgue de la ville était tellement débordée que l’armée a dû envoyer des camions pour apporter des cercueils à d’autres morgues pour la crémation.

Le 21 février 2020, l’Italie est devenue le premier pays hors d’Asie à confirmer un cas de COVID-19.

Les premières « zones rouges » ont été imposées trois jours plus tard autour de 10 villes de Lombardie et une de Vénétie, et étendues à toute la Lombardie et 14 autres provinces du nord le 8 mars. Conte a mis tout le pays en quarantaine deux jours plus tard.

L’Italie a enregistré 188 322 décès officiels de COVID-19.