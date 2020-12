JERUSALEM (AP) – Un tribunal militaire israélien a maintenu une négociation de plaidoyer litigieuse qui évite une peine de prison pour un soldat qui a tué un Palestinien et en a grièvement blessé un autre en Cisjordanie l’année dernière.

L’accord de plaidoyer offrait au soldat – qui reste non identifié – trois mois de service militaire pour avoir admis avoir tué Ahmad Manasra, 22 ans, et avoir tiré sur Alaa Ghayadah à un carrefour près de la ville de Bethléem en Cisjordanie en mars 2019.

Le soldat a affirmé qu’il avait pris les victimes pour des assaillants et a déclaré qu’il avait été chargé par les commandants d’être en état d’alerte à la suite d’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens à proximité.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits israéliens ont accusé le tribunal militaire de clémence excessive, et l’accord a été vivement critiqué par les familles des victimes.

Les critiques disent que les fusillades potentiellement criminelles de Palestiniens aboutissent rarement à des condamnations ou même à des mises en accusation, et que le système de justice militaire est biaisé en faveur des soldats. Les inculpations de soldats israéliens sont très rares.

Lors de l’incident du 20 mars 2019, Ghadayah s’est retiré de la route à la suite d’un conflit de la circulation. Lorsqu’il est sorti de sa voiture, le soldat accusé, qui était stationné dans une tour de garde voisine, l’a abattu, selon des témoignages recueillis par le groupe de défense des droits israélien B’Tselem.

Manasra et trois autres personnes rentraient chez eux après un mariage près de Bethléem quand ils ont vu la femme de Ghadayah sur le bord de la route demander de l’aide. Les compagnons de Manasra ont emmené Ghayadah à l’hôpital, tandis que Manasra a proposé de conduire la femme de Ghayadah et ses deux jeunes filles derrière eux. Lorsque leur voiture ne démarre pas, il est descendu du véhicule et s’est fait tirer dessus, selon B’Tselem.

La famille de Manasra a fait appel à la Cour suprême d’Israël pour annuler l’accord de plaidoyer, mais la cour a rejeté l’appel en novembre.

Dans une décision rendue mercredi, une majorité du tribunal militaire a confirmé l’accord, qualifiant la fusillade d ‘«incident opérationnel clair». Il a déclaré que «l’erreur d’identité est ce qui a conduit l’accusé à un acte imprudent et non à l’intention de nuire à des innocents, au désir de violer les ordres ou à la volonté de rendre justice en ses propres mains.»

Jamal Manasra, le père de l’homme tué, a déclaré qu ‘«il n’y a pas de justice» dans le cas du meurtre d’Ahmad.

«Il voulait aider une famille et a été abattu sans raison», a déclaré Manasra. «Je l’ai perdu et maintenant je ne vois pas justice pour lui.

B’Tselem a déclaré que la décision du tribunal faisait partie d’une politique de «blanchiment systémique et de manque de responsabilité pour les forces de sécurité israéliennes qui tirent et tuent des Palestiniens sans justification, au lieu d’utiliser les forces de l’ordre pour protéger les victimes».