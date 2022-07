Un tribunal israélien se prononce contre l’évacuation d’une colonie de Cisjordanie

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – La Cour suprême israélienne a ouvert la voie aux colons juifs d’un avant-poste en Cisjordanie occupée pour qu’ils restent chez eux, annulant une ordonnance d’expulsion antérieure qui avait déterminé que l’avant-poste avait été construit de manière inappropriée sur des terres palestiniennes privées. Dans leur décision, un panel de juges a conclu que bien que l’avant-poste de Mitzpe Kramim ait été construit sur des terres palestiniennes privées, il avait été attribué aux colons de « bonne foi » par le gouvernement israélien. Par conséquent, les 40 familles juives qui y vivent restent, ont déclaré les juges.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l’homme craignent que cela ne crée un précédent pour de futurs conflits sur les colonies juives construites sur des terres palestiniennes privées.

Peace Now, un organisme de surveillance anti-implantation israélien, a qualifié la décision de « décision absurde ». Selon le groupe, environ 150 avant-postes non autorisés parsèment la Cisjordanie. Peace Now craint que la décision de mercredi n’ouvre les vannes à d’autres décisions similaires.

“Ces avant-postes à l’avenir pourraient être reconnus par la loi israélienne”, a déclaré Mauricio Lapchik, un porte-parole de Peace Now. “C’est le plus grand danger.”

Israël s’est emparé de la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et y a construit plus de 130 colonies autorisées, dont beaucoup ressemblent à de petites villes, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des zones industrielles. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État.

Alors qu’Israël fait la différence entre les colonies reconnues et les avant-postes non autorisés, la communauté internationale considère massivement toutes les colonies comme illégales et comme des obstacles à la paix.

Israël fait référence à la Cisjordanie par son nom biblique, Judée et Samarie, et la considère comme le cœur du peuple juif. Il considère la Cisjordanie comme un territoire contesté et affirme que son sort devrait faire l’objet de négociations. Les pourparlers de paix israélo-palestiniens ont échoué il y a plus de dix ans.

En 2018, le tribunal de district de Jérusalem a rendu une décision légalisant Mitzpe Kramim, affirmant que les colons qui avaient acheté le terrain avaient agi de « bonne foi » et ignoraient qu’ils construisaient sur une propriété palestinienne privée.