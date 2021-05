Un tribunal israélien retarde l’expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est

JÉRUSALEM – La Cour suprême israélienne a retardé dimanche une décision sur l’expulsion de six familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est après que le procureur général a demandé plus de temps, en partie à cause des tensions que l’affaire a suscitées.

Le tribunal devait décider lundi de confirmer ou non l’ordre d’expulsion des familles du quartier palestinien de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, au cours d’une audience qui, beaucoup craignaient, ne déclencherait une vague de troubles. Au lieu de cela, l’affaire a été retardée jusqu’à 30 jours pour permettre au procureur général, Avichai Mandelblit, de l’examiner.

Pour de nombreux Palestiniens, le sort des familles est devenu emblématique d’un effort plus large visant à éloigner les Palestiniens de certaines parties de Jérusalem-Est et des déplacements passés d’Arabes dans les territoires occupés et en Israël.

Depuis le début du mois, la perspective des expulsions a provoqué des manifestations quotidiennes, des arrestations et des affrontements entre les Palestiniens et la police israélienne et les extrémistes juifs.