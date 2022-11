Un tribunal israélien juge que l’ancien Premier ministre Olmert a diffamé Netanyahu

JERUSALEM (AP) – Un tribunal israélien a jugé lundi que l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert avait diffamé son successeur, Benjamin Netanyahu, et lui a ordonné de verser des dommages et intérêts à l’ancien dirigeant et à sa famille.

Le procès en diffamation très médiatisé qui a débuté plus tôt cette année a opposé le seul Premier ministre israélien à avoir jamais été emprisonné au dirigeant évincé le plus ancien du pays.

Netanyahu a poursuivi Olmert pour des propos qu’il a tenus en 2021, après une série d’élections législatives peu concluantes. À l’époque, Netanyahu avait refusé les appels à se retirer pendant son procès pour corruption.

Le tribunal de première instance de Tel-Aviv a rejeté l’affirmation d’Olmert selon laquelle il « exprimait une opinion de bonne foi » en disant que Netanyahu avait fait preuve d’un « comportement fou » et que sa femme et son fils souffraient de « maladie mentale ».

Le tribunal a jugé que les propos d’Olmert sur DemocraTV en avril 2021 constituaient une diffamation et a ordonné à l’ancien Premier ministre de verser des dommages-intérêts d’un montant total d’environ 18 000 dollars à Netanyahu et à sa famille, ainsi que des frais de justice. Olmert peut faire appel de la décision.

