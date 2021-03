Un tribunal israélien déclare que les convertis au judaïsme non orthodoxe peuvent revendiquer la citoyenneté

Mais le pouvoir éloigne certains des rabbins orthodoxes monopolistes qui se sont opposés à des questions d’identité religieuse qui sont au cœur des frictions au sein de la société israélienne. Cela enflamme également un débat de longue date sur la relation entre les autorités civiles et religieuses d’Israël – et en particulier le rôle de la Cour suprême.

JERUSALEM – La question de savoir qui est et n’est pas juif a toujours été un sujet de débat en Israël. Depuis la création de l’État, le gouvernement s’est largement remis aux autorités juives orthodoxes, qui ne considèrent pas les convertis à des formes plus libérales de judaïsme comme juifs.

La droite israélienne a dépeint la cour comme un bastion de l’élite laïque et libérale du pays, agissant sans légitimité démocratique. Et bien que le tribunal ait retardé la décision dans cette affaire pendant des années, espérant que le Parlement voterait à la place, les critiques de la cour tiraient déjà parti de la décision de lundi soir.

Malgré le petit nombre de personnes impliquées, la décision de la Cour a eu une signification profonde pour les militants et les plaignants qui ont porté l’affaire pour la première fois devant la Cour suprême en 2005, et pour les autorités orthodoxes qui s’y sont opposées.

«C’est un immense sentiment de soulagement, de gratitude et de gratification», a déclaré Anat Hoffman, directeur exécutif du Centre d’action religieuse d’Israël. «Ce verdict ouvre vraiment les portes pour qu’Israël ait plus d’une façon d’être juif.»

L’un des deux grands rabbins d’Israël, Yitzhak Yosef, l’a qualifiée de «décision profondément regrettable» et a déclaré que les conversions aux communautés réformée et conservatrice n’étaient «rien d’autre que du judaïsme contrefait».

«Il faut s’attendre à ce que les représentants du public travaillent rapidement pour corriger cette législation», a-t-il déclaré, «et plus tôt ils le feront, mieux ce sera.»

La nouvelle est particulièrement sensible avant les élections générales du mois prochain, la quatrième d’Israël en deux ans. La bataille entre les communautés laïques et religieuses d’Israël a été une caractéristique majeure de la pandémie et une source de débat dans la campagne électorale, tout comme le rôle de la Cour suprême.

«C’est un gros problème parce que depuis 15 ans, il y a une impasse sur cette question», a déclaré Ofer Zalzberg, directeur du programme Moyen-Orient à l’Institut Herbert C. Kelman, un groupe de recherche basé à Jérusalem. «Et cela arrive juste un mois avant une élection, donc cela devient considérablement plus politisé, et cela touche des gens dans des lieux viscéraux: Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Et quelles sont nos libertés? »

M. Zalzberg a déclaré: «Cela a déjà déclenché une réaction brutale parmi une large circonscription qui rejette le droit du tribunal de prendre des décisions sur ce qu’est l’identité collective juive.»