JERUSALEM (AP) – La Cour suprême d’Israël a rejeté mardi un appel contestant l’extradition d’une ancienne enseignante recherchée en Australie pour abus sexuel sur enfant, lui ouvrant la voie pour être jugée après une saga juridique de six ans.

Malka Leifer, une ancienne éducatrice accusée d’avoir abusé sexuellement de plusieurs anciens élèves d’une école juive de Melbourne, lutte contre l’extradition d’Israël depuis 2014. Leifer maintient son innocence et la bataille juridique de six ans entourant son extradition a tendu les relations entre Israël et l’Australie .

Les juges de la Cour suprême ont déclaré que la décision finalise «la décision de l’appelant pouvant être extradée» pour être jugée en Australie.

Le ministre israélien de la Justice Avi Nissenkorn a salué la décision du tribunal et a déclaré qu’il signerait immédiatement la décision d’extradition.

«Après des années longues et éprouvantes, le moment est venu de rendre justice aux victimes de Leifer», a-t-il écrit sur Twitter.

Les critiques, y compris les victimes présumées de Leifer, ont accusé les autorités israéliennes de retarder le processus judiciaire pendant beaucoup trop longtemps.

En septembre, un tribunal de Jérusalem a approuvé l’extradition de Leifer vers l’Australie après que la plus haute cour du pays a confirmé une décision selon laquelle elle était mentalement apte à subir son procès.

Plus tôt cette année, un panel psychiatrique israélien a déterminé que Leifer avait menti sur son état mental qui la rendait inapte à subir son procès. À la suite de ces conclusions, le ministère israélien de la Justice a déclaré qu’il allait accélérer son extradition pour faire face à 74 accusations d’abus sexuels sur des enfants.

Trois sœurs – Dassi Erlich, Nicole Meyer et Elly Sapper – ont accusé Leifer de les avoir abusées alors qu’elles étaient étudiantes dans une école ultra-orthodoxe de Melbourne. On dit qu’il y a d’autres victimes.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes présumées d’abus sexuels, mais les sœurs ont parlé publiquement de leurs allégations contre Leifer.

Alors que les accusations ont commencé à faire surface en 2008, Leifer, née en Israël, a quitté l’école et est retournée en Israël, où elle vit depuis.