Un tribunal israélien annule certaines parties de la loi sur la maternité de substitution excluant les homosexuels

Contrairement à une grande partie du Moyen-Orient conservateur, Israël est généralement tolérant envers sa communauté LGBTQ. Les homosexuels servent ouvertement dans l’armée et le parlement israéliens, et de nombreux artistes et artistes populaires, ainsi que l’actuel ministre de la Santé du pays, sont ouvertement homosexuels. Néanmoins, des obstacles – y compris l’absence de mariage civil qui permettrait le mariage homosexuel – subsistent.