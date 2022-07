Un tribunal irakien annule le verdict contre un Britannique et ordonne sa libération

BAGDAD – Un géologue britannique à la retraite condamné à 15 ans de prison pour contrebande d’antiquités en Irak pourrait bientôt être libéré après qu’un tribunal de Bagdad a annulé sa condamnation, ont annoncé mardi sa famille et son avocat.

Le tribunal “a accepté les justifications que nous avons avancées dans la note de service contre la peine et comment elle était basée sur des erreurs dans l’application de la loi, et en outre, dans l’évaluation des preuves”, a déclaré Soud à l’Associated Press.

Certains des morceaux qu’il a ramassés n’étaient pas plus gros qu’un ongle, a-t-il déclaré plus tard au tribunal pénal. Il a été arrêté en mars à l’aéroport de Bagdad et condamné en juin.