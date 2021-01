NEW DELHI – La plus haute cour de l’Inde a interrompu mardi la mise en œuvre de nouvelles lois qui remodeler l’agriculture dans le pays et qui ont déclenché d’énormes protestations à l’extérieur de la capitale, New Delhi, dans un revers pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

La Cour suprême a déclaré qu’elle suspendait les lois jusqu’à ce qu’un comité d’experts, qu’elle nommera, puisse consulter les représentants du gouvernement et les agriculteurs protestataires pour essayer de trouver une solution au différend. Au cours de la première journée de l’audience de lundi, le juge en chef a été cinglant dans ses critiques sur la façon dont le gouvernement avait géré les lois, sAyant été «extrêmement déçu» et craignant que les manifestations ne conduisent à la violence.

«Nous ne voulons pas de blessure ou de sang sur nos mains», a déclaré le juge en chef Sharad Arvind Bobde dit lors de l’audience.

Il n’était pas clair si la suspension satisferait les agriculteurs protestataires. Ils ont insisté sur l’abrogation complète des lois. ce qui, selon eux, diminuerait le peu de protection de l’État dont ils disposent et les mettrait à la merci des entreprises.