Un tribunal indien rejette la plainte pour diffamation de MJ Akbar dans l’affaire #MeToo

NEW DELHI – Un tribunal de New Delhi a acquitté mercredi une journaliste indienne de diffamation après avoir accusé MJ Akbar, ancien ministre du gouvernement et rédacteur en chef de journal, de harcèlement sexuel, dans un différend largement considéré comme un baromètre du mouvement naissant #MeToo du pays . M. Akbar avait accusé la journaliste Priya Ramani de diffamation criminelle après avoir fait ses allégations. Mais le tribunal a conclu que M. Akbar n’avait pas prouvé son cas, affirmant que les allégations de Mme Ramani étaient dans l’intérêt de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le tribunal a déclaré dans son ordonnance que «le droit à la réputation ne peut être protégé au détriment du droit à la dignité». M. Akbar a la possibilité de faire appel. Si Mme Ramani avait été reconnue coupable de diffamation, elle aurait pu être emprisonnée jusqu’à deux ans, condamnée à une amende ou les deux. En vertu de la loi indienne, les individus peuvent déposer une plainte pour diffamation pénale devant les tribunaux, bien que la norme juridique soit plus élevée que pour les affaires de diffamation civile.

Même si Mme Ramani a été acquittée, les experts affirment que la poursuite en diffamation pourrait encore avoir un effet dissuasif sur les femmes qui cherchent à se plaindre de harcèlement et de violence aux mains d’hommes puissants. M. Akbar, membre du Parlement indien, a réuni une équipe de près de 100 avocats pour faire valoir sa plainte en diffamation contre Mme Ramani. M. Akbar, qui a fondé et édité plusieurs journaux et magazines avant de passer à la politique, a été la figure la plus importante de la vie publique indienne à faire face à de larges accusations de harcèlement sexuel dans le cadre de la montée du mouvement #MeToo. Il est membre du Bharatiya Janata Party, dirigé par Narendra Modi, Premier ministre indien, et faisait partie de l’équipe qui a contribué à amener M. Modi au pouvoir lors des élections de 2014 en Inde. Il a démissionné de son poste de ministre d’État aux Affaires extérieures en 2018 après que les allégations de harcèlement sexuel de Mme Ramani aient incité 20 autres femmes à signer une lettre portant des accusations similaires. M. Akbar a nié toutes les allégations des femmes.

Les accusations de Mme Ramani portaient sur le mandat de M. Akbar à The Asian Age, le journal qu’il a lancé au début des années 1990.