Un tribunal indien nomme un comité pour diriger l’organisme olympique national

NEW DELHI (AP) – Un tribunal indien a nommé un comité chargé de prendre en charge la gestion du comité national olympique et de tenir de nouvelles élections dans les quatre mois, ce qui pourrait avoir d’autres implications pour le pays dans le sport international.

La Haute Cour de Delhi a demandé aux Olympiens Abhinav Bindra, Anju Bobby George et Bombayla Devi Laishram d’aider le comité d’administration de trois personnes qui comprend un ancien juge de la Cour suprême, un commissaire électoral et un bureaucrate du gouvernement, a rapporté le Press Trust of India.

Le Comité international olympique avait précédemment conseillé à l’AIO d’accélérer ses élections, prévues pour décembre dernier, sous peine de suspension.

Les ordonnances de la Haute Cour de Delhi mardi ont suivi la décision de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, de suspendre la Fédération indienne de football en raison de “l’influence indue de tiers” – la Cour suprême de l’Inde. La suspension menace l’organisation par l’Inde de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en octobre.

La Haute Cour de Delhi a rendu les ordonnances contre l’Association olympique indienne en raison de sa “récalcitrance persistante” à se conformer au Code national du sport.

Il a déclaré que des postes tels que celui de président à vie de l’AIO étaient contraires au code national et qu’il souhaitait que les hauts fonctionnaires soient limités à trois mandats.

Le tribunal souhaitait également voir des femmes nommées à des postes de direction et plus d’égalité dans tous les domaines, ajoutant: “L’administration du sport n’est pas une chasse gardée des hommes.”

___

Plus de sports AP : https://apnews.com/hub/sports et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press