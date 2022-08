Un tribunal indien invité à régler les problèmes qui ont conduit à l’interdiction de la FIFA

NEW DELHI (AP) – Le plus haut tribunal indien devrait accepter un appel du gouvernement pour régler les problèmes qui ont conduit à la suspension de la fédération nationale de football par la FIFA et à la possible perte de ses droits d’organisation de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en octobre.

La suspension de la FIFA fait suite à la nomination par la Cour suprême d’un comité d’administrateurs de trois membres pour gérer les affaires de la Fédération indienne de football et organiser des élections pour les nouveaux membres du bureau d’ici la fin août en vertu d’une nouvelle constitution.

“Je demande que les affaires de l’AIFF en instance devant le tribunal soient entendues d’urgence”, a déclaré mardi le haut responsable juridique du gouvernement, Tushar Mehta, aux juges de la Cour suprême DY Chandrachud et AS Bopanna, selon le Press Trust of India.

Les juges ont accepté de se saisir de l’affaire mercredi.

En mai, la Cour suprême de l’Inde a évincé Praful Patel de ses fonctions de président de l’IAFF pour ne pas avoir organisé d’élections prévues d’ici décembre 2020 et pour avoir continué à occuper le poste après cette date.

L’instance dirigeante mondiale du football a suspendu lundi l’IAFF “en raison de l’influence indue de tiers”.

Il a déclaré que la suspension était effective immédiatement et que la transgression “constitue une grave violation des Statuts de la FIFA”.

“La suspension sera levée une fois qu’une ordonnance de création d’un comité d’administrateurs pour assumer les pouvoirs du comité exécutif de l’AIFF aura été abrogée et que l’administration de l’AIFF reprendra le contrôle total des affaires quotidiennes de l’AIFF”, a déclaré la FIFA.

“La FIFA est en contact constructif constant avec le ministère indien de la Jeunesse et des Sports et espère qu’une issue positive à l’affaire pourra encore être obtenue.”

La Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA est prévue du 11 au 30 octobre en Inde, avec quatre matchs lors de la première journée, dont l’Inde contre les États-Unis et le Brésil contre le Maroc dans le groupe A.

___

Ashok Sharma, Associated Press