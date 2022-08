Un tribunal indien décide de régler les problèmes qui ont conduit à l’interdiction de la FIFA

NEW DELHI (AP) – Le plus haut tribunal indien a rendu lundi le contrôle de la fédération nationale de football à son administration dans le but d’obtenir la levée d’une suspension de la FIFA.

La Cour suprême indienne avait précédemment nommé un comité de trois membres pour gérer les affaires de la Fédération indienne de football et organiser des élections pour les nouveaux membres du bureau d’ici la fin août en vertu d’une nouvelle constitution. Cependant, cela a conduit la FIFA à suspendre la fédération la semaine dernière “en raison de l’influence indue de tiers”, ce qui a menacé l’organisation par le pays de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans le mois prochain.

Le tribunal a supprimé lundi le comité de trois membres et a ordonné que les affaires quotidiennes de l’AIFF soient gérées par son secrétaire général, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India. De hauts responsables gouvernementaux avaient demandé au tribunal de régler la question de toute urgence.

La fédération indienne devrait maintenant approcher la FIFA pour obtenir l’annulation de la suspension.

En mai, le tribunal a évincé Praful Patel de la présidence de l’AIFF pour ne pas avoir organisé d’élections prévues d’ici décembre 2020 et pour avoir continué à occuper ce poste après cette date.

La Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA est prévue du 11 au 30 octobre avec quatre matchs lors de la première journée, dont l’hôte de l’Inde contre les États-Unis et le Brésil contre le Maroc dans le groupe A.

