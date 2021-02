Un tribunal indien accorde une caution à un activiste climatique accusé de sédition

Son arrestation a provoqué l’indignation d’anciens policiers, de fonctionnaires à la retraite et d’intellectuels publics, qui ont accusé le gouvernement de M. Modi d’utiliser les forces de l’ordre du pays pour cibler des opposants politiques.

Mme Ravi a été arrêtée à son domicile dans la ville méridionale de Bangalore le 13 février. Elle a par la suite été accusée d’avoir distribué un manuel d’instructions en ligne appelé «kit d’outils» sous la forme d’un document Google contenant des points de discussion et des coordonnées pour groupes influents. Les autorités affirment que cela a conduit à des violences lors d’une manifestation à Delhi le mois dernier.

Des milliers d’agriculteurs campent à la périphérie de la capitale depuis novembre pour protester contre une série de nouvelles lois qui démantèlent un système de subventions qui les protège depuis des décennies des aléas du marché libre.

Bien que les manifestations aient été en grande partie pacifiques, des violences ont éclaté le 26 janvier à New Delhi. Des dizaines d’agriculteurs et de policiers ont été blessés et une personne a été tuée.