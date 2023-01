Un tribunal indien accorde l’extradition d’un suspect de meurtre en Australie

NEW DELHI – Un tribunal de New Delhi a approuvé mardi une demande d’extradition pour le principal suspect du meurtre d’une femme sur une plage australienne il y a quatre ans.

L’ordonnance du tribunal approuvant l’extradition de Singh vers l’Australie devra maintenant être signée par le gouvernement indien, ce qui pourrait prendre quelques semaines, a déclaré Ajay Digpaul, avocat permanent du gouvernement fédéral indien. Il a ajouté que Singh avait renoncé plus tôt ce mois-ci à son droit de contester l’extradition.

En novembre, le procureur général de l’Australie a déclaré que l’extradition de Singh était une “haute priorité” pour son gouvernement et qu’il travaillerait avec les autorités indiennes pour s’assurer que Singh retourne en Australie pour faire face à la justice.

Le gouvernement du Queensland a offert le 3 novembre la plus grande récompense de l’histoire de l’État pour des informations sur Singh.

La récompense était unique en ce qu’elle ne cherchait pas un indice qui résout un crime et mène à une poursuite réussie. Au lieu de cela, l’argent est offert pour des informations qui ne mènent qu’à l’emplacement et à l’arrestation d’un suspect.

La police de New Delhi a déclaré que Singh avait été arrêté sur une autoroute menant à son État d’origine, le Pendjab, sur la base de renseignements partagés par l’organisation policière internationale basée en France, Interpol, ainsi que par la police australienne.

L’Australie et l’Inde ont un traité d’extradition en place depuis 2010, mais le processus peut être lent.

Depuis 13 ans, l’Australie poursuit l’extradition du ressortissant indien Puneet Puneet, 33 ans, qui a fui l’Australie après avoir été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et d’excès de vitesse lorsqu’il a heurté et tué un piéton et en a blessé un autre au centre-ville de Melbourne en 2008.