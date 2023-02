Un tribunal guyanais condamne à mort deux pirates pour l’attaque de 2018

Nakool Manohar, 45 ans, et Premnauth Persaud, 48 ans, ont été reconnus coupables d’avoir orchestré une attaque contre un groupe de navires de pêche dans les eaux proches du pays sud-américain voisin du Suriname à la suite de l’accès à des zones de pêche de choix. Sept pêcheurs ont péri, tandis qu’une douzaine d’autres ont été secourus après avoir dérivé sur les eaux pendant des jours.

GEORGETOWN, Guyane – Un tribunal guyanais a prononcé la peine de mort pour deux hommes reconnus coupables d’attaques de piraterie en haute mer qui ont tué sept pêcheurs au large des côtes du pays en 2018, et les autorités ont déclaré avoir brisé le dos d’un groupe meurtrier qui s’attaquait aux pêcheurs pendant des années. .

La police a déclaré que certains des hommes avaient été jetés par-dessus bord avec les mains liées ou alourdis par des batteries de bateaux. D’autres auraient été hachés avec des machettes ou brûlés avec de l’huile moteur chaude et jetés dans les eaux de l’océan Atlantique.

“Il serait imprudent et irresponsable de la part du tribunal de leur permettre d’être libérés dans la société à tout moment”, a déclaré le juge.

Il a qualifié leurs actions de « horribles, odieuses et de sang-froid » en imposant la mort par pendaison.

Les hommes peuvent faire appel de la décision auprès de la cour d’appel locale et également auprès de la Cour de justice des Caraïbes basée à Trinidad, qui est le tribunal de dernière instance pour la Guyane. Leur avocat a refusé de commenter jeudi leurs plans.

Bien que la mort par pendaison figure toujours dans les livres de droit locaux, personne n’a été pendu au Guyana depuis 1997 et les autorités n’ont fait aucun effort pour faire appliquer les condamnations à mort prononcées par les tribunaux. Plus d’une douzaine de personnes sont dans le couloir de la mort en Guyane, certaines condamnées il y a déjà deux décennies.

Les autorités ont jusqu’à présent résisté aux efforts de lobbying de l’Union européenne et d’autres groupes internationaux de défense des droits pour se débarrasser des lois. Dans certains cas, les cours d’appel ont commué les peines en prison à vie, car les condamnés à mort attendent simplement leur temps derrière les barreaux.

Jusqu’à l’attaque d’avril 2018, les autorités luttaient contre de telles attaques le long de la côte sud-est avec le Suriname et moins fréquemment dans le nord-ouest près du Venezuela. La police de l’époque a blâmé les gangs vénézuéliens pour les attaques.

“Pendant toute l’année dernière, nous n’en avions pas. Pour cette année, aucun non plus. Je dois admettre que l’arrestation et la condamnation des responsables ont conduit à une réduction de 100 % », a déclaré Bacchus.