Un tribunal guatémaltèque condamne l’ex-président pour fraude et complot

GUATEMALA CITY – Un tribunal guatémaltèque a condamné mercredi l’ancien président Otto Pérez Molina et sa vice-présidente Roxana Baldetti pour fraude et complot.

Pérez Molina et Baldetti ont démissionné en 2015 et ont été incarcérés pour avoir autorisé et bénéficié d’un système de corruption douanière connu sous le nom de La Linea, ou “The Line”.