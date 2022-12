Un tribunal guatémaltèque condamne l’ex-président pour fraude et complot

GUATEMALA CITY (AP) – Un tribunal du Guatemala a condamné mercredi l’ancien président Otto Pérez Molina et sa vice-présidente, Roxana Baldetti, pour fraude et complot.

Leurs peines n’ont pas encore été annoncées. Tous deux ont été acquittés des accusations d’enrichissement illégal.

Pérez Molina et Baldetti ont démissionné en 2015 et ont été incarcérés pour avoir autorisé et bénéficié d’un système de corruption douanière connu sous le nom de La Linea, ou “The Line”.

Le stratagème impliquait un complot visant à frauder l’État en permettant aux entreprises d’échapper aux droits d’importation en échange de pots-de-vin.

Une trentaine d’autres personnes, dont des douaniers et des hommes d’affaires, étaient impliquées dans l’affaire, qui impliquait environ 1 million de dollars de pots-de-vin et 2 millions de dollars de manque à gagner pour le gouvernement. Certains des accusés ont été acquittés mercredi.

Pérez Molina, qui a gouverné de 2012 à 2015, continue de nier les accusations. Il reste sous enquête dans deux autres affaires.

“C’est un mensonge”, a déclaré l’ancien président, 72 ans, lors d’une pause dans les débats judiciaires mercredi. “Personne n’a jamais dit que j’avais donné un ordre illégal, et je n’en ai jamais donné. Ils n’ont jamais dit qu’on m’avait donné de l’argent. Je me sens déçu et frustré.

La poursuite de Pérez Molina a été un point culminant dans les efforts du Guatemala pour lutter contre la corruption systémique, aidés par la mission anticorruption soutenue par les Nations Unies, connue sous ses initiales espagnoles CICIG.

Pendant 12 ans, la mission a aidé le Bureau du procureur spécial contre l’impunité à démanteler des dizaines de réseaux criminels tout en renforçant leur capacité à traiter des affaires de corruption complexes.

Puis le président Jimmy Morales a mis fin à la mission de la CICIG en 2019 alors qu’il faisait l’objet d’une enquête. Les efforts de lutte contre la corruption ont échoué depuis lors et ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec la mission internationale ont vu le système judiciaire se retourner contre eux.

Le gouvernement américain a vivement critiqué l’affaiblissement des efforts de lutte contre la corruption au Guatemala et a annulé l’année dernière le visa américain de l’actuel procureur général guatémaltèque Consuelo Porras, qui poursuivait d’anciens procureurs qui avaient mené des enquêtes sur la corruption.

Une trentaine d’anciens responsables de la lutte contre la corruption ont fui le pays.

