Un tribunal grec reporte à mardi l’audience pour les suspects de trafic dans le naufrage mortel d’un bateau de migrants

MALAKASA, Grèce (AP) – Un tribunal du sud de la Grèce a reporté lundi l’audience de neuf hommes égyptiens accusés d’être des passeurs de migrants dans une affaire impliquant le naufrage d’un chalutier de pêche la semaine dernière qui a tué au moins 78 personnes et fait des centaines de disparus.

Les estimations ont estimé le nombre de personnes entassées sur le chalutier de pêche délabré à environ 700-750.

Au total, 104 personnes ont été secourues lorsque le bateau a chaviré et coulé dans les eaux internationales au large des côtes grecques mercredi dernier, tandis que 78 corps ont été récupérés. Une opération de recherche et de sauvetage se poursuit, mais il y a peu de chances que quelqu’un soit retrouvé vivant.

Le tribunal de Kalamata a reporté l’audience des neuf Égyptiens à mardi pour leur donner, ainsi qu’à leurs avocats, le temps d’examiner les témoignages de neuf survivants syriens et pakistanais, rendus au cours du week-end.

Les Égyptiens, qui auraient été identifiés comme membres d’un réseau de contrebande par certains des survivants, sont accusés d’avoir participé à une organisation criminelle, d’avoir causé un naufrage et d’avoir mis des vies en danger.

Les proches des passagers qui se trouvaient à bord se sont rassemblés devant le palais de justice, criant les noms de leurs proches, ont rapporté les médias grecs.

D’autres proches sont arrivés dans un centre de rétention pour migrants à Malakasa, au nord de la capitale, Athènes, essayant de retrouver des membres de la famille connus pour avoir été sur le bateau.

Zohaib Shamraiz, un Pakistanais vivant à Barcelone, ne savait pas si son oncle de 40 ans, Nadeem Muhamm, était vivant cinq jours après le périlleux voyage.

« Je lui ai parlé cinq minutes avant qu’il ne monte sur le bateau. Je lui ai dit de ne pas y aller. J’avais peur. Il a dit qu’il n’avait pas le choix », a déclaré Shamraiz à l’Associated Press.

Dans leur dernière conversation, Muhamm a décrit avoir été parqué sur le navire avec d’autres par des passeurs portant des épées, a déclaré Shamraiz. « Il m’a dit qu’il y avait trop de monde mais que si les (passagers) ne montaient pas sur le bateau, ils les tueraient. »

Shamraiz s’est rendu en Grèce lundi pour tenter de retrouver son oncle et de fournir un échantillon d’ADN pour croiser ceux récupérés sur les corps retrouvés.

« J’ai essayé de trouver des nouvelles. J’ai vérifié les informations au Pakistan et partout où j’ai pu trouver. Je devais venir chercher mon oncle », a-t-il déclaré. Son oncle, qui voyageait seul, est marié et a trois jeunes enfants au Pakistan.

Il est très pauvre et il essayait d’aider sa famille à avoir une vie meilleure, a déclaré Shamraiz.

Duccio Staderini, un haut responsable pour la Grèce de l’organisation caritative internationale Médecins sans frontières (MSF), a déclaré que les réseaux de contrebande se renforçaient en raison des «goulots d’étranglement» migratoires résultant des politiques frontalières strictes de l’Europe.

« Les passeurs, ces réseaux criminels émergent à cause de ces goulots d’étranglement », a-t-il déclaré à l’AP après avoir rendu visite à des survivants à Malakasa. « Et c’est de pire en pire, et de plus en plus moche. »

Lors d’un autre incident lundi, les garde-côtes grecs ont déclaré que 68 personnes avaient été secourues dans l’est de la mer Égée après que le voilier sur lequel elles se trouvaient avait envoyé un signal de détresse au large de l’île de Leros.

Le voilier, qui aurait quitté la Turquie avec des migrants dans l’espoir de rejoindre la Grèce, a lancé un appel de détresse lundi matin, et les passagers ont d’abord été récupérés par un navire marchand de passage avant d’être transférés sur un navire des garde-côtes, les garde-côtes. a dit.

Tous ont été transportés en toute sécurité à Leros, et il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de personnes disparues. Les nationalités des personnes à bord n’étaient pas immédiatement disponibles.

Lundi également, les garde-côtes ont déclaré avoir arrêté un homme soupçonné d’avoir transporté 17 migrants depuis la Turquie et de les avoir débarqués sur l’île de Chios, dans l’est de la mer Égée. Un communiqué des garde-côtes a déclaré que le passeur présumé avait tenté de s’échapper sur le hors-bord dans lequel il avait amené les migrants, mais avait été arrêté après une poursuite dimanche.

___

Costas Kantouris et Elena Becatoros à Athènes ont contribué à cet article.

___

Suivez la couverture mondiale de la migration d’AP sur https://apnews.c

om/hub/migration

Derek Gatopoulos, Associated Press