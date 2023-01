Un tribunal grec rejette les accusations portées contre des travailleurs humanitaires, dont Sara Mardini de “The Swimmers”

Même si la migration vers l’Europe a atteint son plus haut niveau depuis 2017, la Grèce n’a enregistré l’année dernière que 12 700 arrivées par voie maritime. En 2016 et 2015, au plus fort de la crise des migrants, plus d’un million de personnes ont débarqué, dont beaucoup ont fui la Syrie et d’autres zones de conflit.