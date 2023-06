Un tribunal grec interroge des suspects de trafic sur la catastrophe d’un navire de migrants

Neuf hommes soupçonnés d’avoir fait partie de l’équipage du plus grand navire de trafic de migrants de l’année qui a coulé au large de la Grèce, faisant plus de 500 disparus, ont comparu devant le tribunal pour interrogatoire mardi, alors que de nouveaux récits ont émergé sur le naufrage et les conditions épouvantables du voyage de la Libye vers l’Italie.

Les suspects égyptiens font face à des accusations de participation à une organisation criminelle, d’homicide involontaire et de naufrage. Un tribunal de la ville de Kalamata, dans le sud de la Grèce, a ordonné leur détention après les avoir interrogés pendant des heures.

Seuls 104 hommes et jeunes – Égyptiens, Pakistanais, Syriens et Palestiniens – ont survécu au naufrage en mer Méditerranée au début du 14 juin. Quatre-vingt-deux corps ont été retrouvés, alors qu’une vaste recherche s’est poursuivie mardi pour un septième jour.

De nouveaux récits de survivants sont apparus mardi confirmant qu’environ 750 personnes ont payé des milliers de dollars chacune pour une place sur le chalutier de pêche bleu battu, à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

Dans un témoignage sous serment fourni au cours du week-end et vu par l’Associated Press, des survivants ont décrit des conditions choquantes lors du voyage de cinq jours. La plupart des passagers se sont vu refuser de la nourriture et de l’eau, et ceux qui ne pouvaient pas soudoyer l’équipage pour sortir de la cale étaient battus s’ils tentaient d’atteindre le niveau du pont.

Le témoignage fait également écho à des récits antérieurs selon lesquels le chalutier à coque en acier a coulé dans une mer calme lors d’une tentative ratée de le remorquer. Cela va à l’encontre de l’insistance des garde-côtes grecs sur le fait que ni son patrouilleur qui a escorté le chalutier dans ses dernières heures ni aucun autre navire n’a attaché de câble de remorquage.

Les survivants détaillent les moments avant la catastrophe

« Le navire grec a jeté une corde et elle était attachée à notre proue », a déclaré le survivant Abdul Rahman Alhaz dans son témoignage sous serment. « Puis nous avons avancé, mais pas plus de deux minutes. Nous avons crié ‘stop, stop !’ parce que notre bateau gîte. [It] était en mauvais état et surchargé, et n’aurait pas dû être remorqué. »

Alhaz, un Palestinien de 24 ans originaire de Syrie, a déclaré avoir payé 4 000 dollars américains pour monter à bord du navire à Tobrouk, dans l’est de la Libye. Il a déclaré que les « responsables » du chalutier étaient tous des Égyptiens, et il a reconnu sept suspects sur des photos qui lui ont été montrées par les autorités grecques.

« La plupart des Pakistanais étaient dans la cale et ont été perdus avec le bateau », a-t-il dit. « Un membre de l’équipage m’avait dit qu’il y avait plus de 400 Pakistanais sur le bateau, et seulement 11 ont été sauvés. »

La Grèce a été largement critiquée pour ne pas avoir tenté de sauver les migrants avant le naufrage dans les eaux internationales. Des responsables à Athènes affirment que les passagers ont refusé toute aide et ont insisté pour se rendre en Italie, ajoutant qu’il aurait été trop dangereux d’essayer d’évacuer des centaines de personnes réticentes d’un navire surpeuplé.

Les détails complets du naufrage restent flous. Des photos et des vidéos d’avant le naufrage montrent des gens entassés sur tous les espaces ouverts disponibles du chalutier.

Un survivant, Ali Sheikhi, originaire de la ville de Kobani, dans le nord-est de la Syrie, a déclaré à la chaîne d’information kurde Rudaw que les passeurs n’autorisaient pas les gilets de sauvetage et jetaient à la mer la nourriture des passagers.

S’exprimant dimanche soir par téléphone depuis un centre d’accueil fermé près d’Athènes où des survivants ont été emmenés, Sheikhi a déclaré qu’il avait été dirigé vers la cale mais qu’il avait payé les passeurs pour qu’ils sortent sur le pont.

Un volontaire de la Croix-Rouge grecque donne des vêtements à un survivant du naufrage de la semaine dernière, à Kalamata, en Grèce, jeudi. Seuls 104 hommes et jeunes ont survécu au naufrage en mer Méditerranée le 14 juin, tandis que 82 corps ont été repêchés. (Thanassis Stavrakis/Associated Press)

Au moment où le navire a coulé, ils étaient en mer depuis cinq jours. L’eau s’est épuisée après un jour et demi, et il a dit que certains passagers avaient eu recours à l’eau de mer potable.

Sheikhi a également déclaré que le chalutier avait coulé après que son moteur soit tombé en panne et qu’un autre navire ait tenté de le remorquer. « Dans le tirage, [the trawler] a coulé », a-t-il déclaré.

L’UE promet son soutien

Interrogée sur la tragédie alors que la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée dans le monde entier mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: « C’est horrible, ce qui s’est passé, et le plus urgent est que nous agissions. »

Von der Leyen, le chef de l’exécutif de l’Union européenne, a déclaré que l’UE devrait aider les pays africains comme la Tunisie – où de nombreux migrants partent pour l’Europe – à stabiliser leurs économies, ainsi qu’à finaliser une réforme tant attendue du bloc des 27 nations. règles d’asile.

Elle n’a cependant pas mentionné la Libye, d’où le chalutier condamné et de nombreux bateaux à destination de l’Europe surchargés de la même façon partent à travers la route migratoire méditerranéenne particulièrement dangereuse.