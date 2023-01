Un tribunal grec abandonne les accusations d’espionnage contre des travailleurs humanitaires

« Tout ce que nous voulons, c’est la justice. Nous voulons que cela soit jugé », a déclaré l’un des accusés, Sean Binder, un plongeur-sauveteur irlandais. a déclaré aux journalistes devant le tribunal vendredi. Notant que le résultat n’était pas une exonération, il a dit qu’il craignait plus d’années “d’attente et d’erreurs”.

Malgré la décision du tribunal de l’île de Lesbos, les accusés restent vulnérables à des poursuites pour des accusations plus graves, notamment de trafic d’êtres humains et de blanchiment d’argent, dans le cadre d’une enquête en cours.

Outre M. Binder, les 24 accusés comprenaient Sarah Mardini, une réfugiée syrienne devenue militante. Ils avaient fait face à des accusations de délit d’espionnage et de faux lors du procès, qui a débuté mardi. Selon l’acte d’accusation, les travailleurs humanitaires avaient illégalement surveillé les chaînes radio et les navires des garde-côtes grecs et utilisé un véhicule avec de fausses plaques d’immatriculation militaires entre 2016 et 2018, des accusations que les avocats de la défense ont rejetées comme non fondées.

Le tribunal a effectivement abandonné les charges en ordonnant l’annulation de l’acte d’accusation, qui, selon les avocats de la défense, était plein d’inexactitudes et de lacunes. Parce que les procureurs n’ont pas assez de temps pour émettre un nouvel acte d’accusation avant l’expiration du délai de prescription à la fin de ce mois, le procès est effectivement terminé.

(Un accusé, le fondateur de l’organisation caritative Emergency Response Center International, Panos Moraitis, sera jugé pour faux dans un procès séparé.)

Clio Papapantoleon, une avocate qui représente M. Binder et Mme Mardini, a prudemment accueilli la décision de vendredi comme un pas vers “le retour à la voie de la normalité”, mais a déclaré que la poursuite de l’enquête maintenait ses clients dans les limbes. “Nous n’avons aucune idée de la date du procès”, a-t-elle déclaré.

La Grèce a durci sa position sur les organisations caritatives travaillant avec les migrants, ce qui est conforme aux tactiques similaires en Italie. Les responsables des droits de l’homme, à leur tour, intensifient leur opposition à ces tactiques.