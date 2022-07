Un tribunal gambien condamne à mort l’ex-chef espion pour meurtre

MBOUR, Sénégal – Un tribunal gambien a condamné à mort mercredi un ancien chef espion et quatre autres personnes après les avoir reconnus coupables du meurtre d’un militant politique en 2016.

Sandeng, un chef du parti d’opposition United Democratic Party, a mené une marche de protestation en avril 2016. Le régime de Jammeh l’a arrêté et il a été tué au siège de l’agence de renseignement à Banjul, la capitale. Sa mort a provoqué une vague d’opposition qui a contribué à l’éviction de Jammeh lors des élections présidentielles plus tard cette année-là.

L’ancien chef des opérations de l’agence de renseignement, Sheikh Omar Jeng, ainsi que les responsables Baboucarr Sallah, Masireh Tamba et Lamin Darboe ont également été reconnus coupables et condamnés à mort. Les condamnations à mort seront converties en prison à vie, la Gambie ayant observé un moratoire sur la peine de mort depuis 2018.

Un autre accusé, Haruna Suso, a été absous de tout acte répréhensible et il a été libéré et acquitté par le tribunal.

Les condamnations sont une étape importante pour tenir les anciens responsables responsables des abus pendant le règne de Jammeh, ont déclaré des militants des droits. Jammeh a perdu l’élection présidentielle de 2016 face à Adama Barrow et a d’abord refusé de démissionner. Mais confronté à de nombreuses manifestations contre lui et à la menace d’une action militaire des pays voisins d’Afrique de l’Ouest, Jammeh s’est exilé en Guinée équatoriale en 2017.

“Après six bonnes années, le tribunal a enfin donné l’exemple”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press tout en luttant pour contenir ses émotions. “Le fait que l’affaire se termine par une peine maximale montre que peu importe le temps que cela prendra, la justice prévaudra toujours.”

L’administration de Barrow a suivi les recommandations d’une commission vérité et réconciliation et a déclaré qu’elle cherchait à poursuivre Jammeh et les membres de son gouvernement pour les crimes commis pendant son règne qui a commencé en 1994.