Un tribunal français interdit les burkinis et n’empêche pas la ville d’autoriser les femmes aux seins nus dans les zones de baignade publiques

La plus haute juridiction de France s’est prononcée mardi contre les « burkinis » dans les piscines publiques, mais n’a pas réprimé le topless public pour les femmes.

Le Conseil d’État français, la plus haute juridiction administrative du pays, a statué qu’autoriser le maillot de bain burkini – un maillot de bain modeste et intégral porté par les femmes musulmanes – violerait la gouvernance laïque du pays et les lois contre l’influence religieuse.

Peu de temps après sa levée, l’interdiction a été rétablie par le tribunal administratif de Grenoble. La décision du Conseil d’État sur la question est attendue depuis des semaines. Le burkini avait déjà été légalisé par la ville de Grenoble en mai 2021, ainsi que la natation seins nus, après le tollé des habitants.

Le Conseil d’État a annulé les décisions des tribunaux inférieurs autorisant le burkini, déclarant que la nature religieuse du vêtement et les implications qu’il a pour les droits des femmes le rendent impropre aux piscines publiques.

La France, berceau du bikini, a pendant des années lutté avec ses normes sur les maillots de bain pour femmes.

En 2016, les maillots de bain sont devenus controversés à la suite d’une attaque islamiste extrémiste contre la ville de Nice, en France. Les villes ont commencé à interdire le burkini, les policiers infligeant des amendes aux femmes musulmanes qui les portaient et qui refusaient d’enlever certains de leurs vêtements ou de quitter la plage.

La France n’est pas seule dans la conversation croissante sur les maillots de bain et leur absence. Les lois sur la nudité interdisant les femmes aux seins nus à la plage ont été contestées et parfois annulées à travers les États-Unis.

UN Nantucket, Massachusetts La proposition intitulée « L’égalité des sexes sur les plages » permettant à quiconque d’aller seins nus sur les plages a été adoptée le mois dernier lors de l’assemblée municipale annuelle.

L’amendement disait: « Afin de promouvoir l’égalité pour toutes les personnes, toute personne sera autorisée à être seins nus sur n’importe quelle plage publique ou privée » de la ville.

La arrêté , proposé par Dorothy Stover, résidente de Nantucket de septième génération, a été adopté avec un vote de 327 contre 242 par l’égalité des sexes sur les plages, selon WCVB. La prochaine étape est que la mesure soit maintenant approuvée par le bureau du procureur général de l’État.

