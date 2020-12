PARIS – Un tribunal français a déclaré mercredi les 14 accusés coupables dans un procès historique pour les attentats terroristes qui ont tué 17 personnes en janvier 2015, dont 10 membres du personnel du magazine satirique Charlie Hebdo qui avait publié des caricatures du prophète Mohamed. Dans une attaque séparée mais coordonnée deux jours plus tard, quatre personnes ont été tuées dans un supermarché casher de Paris. L’auteur, Amédy Coulibaly, a identifié les clients comme juifs avant de leur tirer dessus. M. Coulibaly, qui a été tué dans une fusillade avec la police, a déclaré qu’il tuait les gens qu’il détestait le plus dans le monde: «Les Juifs et les Français». Régis de Jorna, le magistrat président, vêtu d’un masque et d’une robe rouge, a lu le verdict dans une salle d’audience silencieuse aux panneaux de bois dans le nord de Paris, où les accusés masqués étaient assis dans une enceinte de verre. Six des onze accusés qui étaient présents au tribunal ont été acquittés de l’accusation d’association terroriste, mais reconnus coupables de crimes mineurs. Trois autres accusés ont été jugés par contumace. Deux d’entre eux sont présumés morts. Un autre, Hayat Boumeddiene, alors partenaire de M. Coulibaly, a été condamné à 30 ans de prison pour appartenance à un réseau criminel terroriste. Les procès terroristes en France ne sont pas jugés par un jury mais par cinq magistrats.

Les peines prononcées vont de quatre ans à la réclusion à perpétuité, soit un peu moins en moyenne que ce que le parquet avait demandé. Mohamed Belhoucine, présumé mort en Syrie, a été condamné à la peine la plus lourde pour son rôle de «mentor» de M. Coulibaly. Son frère, Mehdi, n’a pas été condamné parce que, selon le tribunal, les preuves de sa mort sont accablantes. Un autre prévenu, Ali Riza Polat, a été condamné à 30 ans de prison pour avoir joué «un rôle essentiel» dans la préparation des attentats. Son avocat a immédiatement déclaré qu’il ferait appel. Les trois auteurs étant tous morts – Said et Chérif Kouachi, le Les frères qui ont massacré le personnel de Charlie Hebdo, ont également été tués dans une fusillade avec la police en 2015 – le procès s’est concentré sur des personnes accusées de fournir un soutien logistique, y compris de l’argent, des armes et des véhicules. Ils ont tous proclamé leur innocence pendant le procès, parfois dans des explosions véhémentes suggérant que l’issue de la procédure était prédéterminée. Le procès, qui s’est ouvert il y a plus de trois mois, a été retardé de plusieurs semaines par une épidémie de coronavirus parmi les accusés. Il a commencé sa vie en septembre avec l’espoir de pouvoir apaiser la douleur de 2015, lorsque 130 personnes ont été tuées à Paris et aux alentours dans une succession d’attaques djihadistes. Cet espoir s’est avéré vain. Au lieu de cela, le procès a servi de toile de fond à un terrorisme renouvelé. Un coup de couteau en septembre devant le siège de Charlie Hebdo a fait deux blessés. Samuel Paty, professeur d’histoire, a été décapité en octobre après avoir montré à sa classe les caricatures du prophète Mohamed qui ont enflammé les violences dévastatrices de 2015. Plus tard dans le mois, trois personnes ont été tuées dans une attaque à l’arme blanche dans une basilique catholique de Nice.