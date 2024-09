Un tribunal français condamne deux femmes à une amende pour avoir traité l’épouse de Macron d’homme — RT World News

L’une des femmes a affirmé qu’un éminent avocat avait la preuve que Brigitte Macron avait subi un changement de sexe

Un tribunal de Paris a condamné deux femmes à une amende et à payer 8 000 € (8 800 $) de dommages et intérêts à l’épouse du président français Emmanuel Macron pour avoir affirmé qu’elle était née homme.

Les rumeurs ont commencé en 2021, lorsque la « médium spirituelle » autoproclamée Amandine Roy a interviewé la journaliste indépendante Natacha Rey, qui a affirmé que Brigitte Macron était née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Des clips vidéo de l’interview ont circulé sur Internet et, en décembre, le hashtag #JeanMichelTrogneux a attiré l’attention nationale.

Mme Macron, dont le nom de jeune fille est Brigitte Marie-Claude Trogneux, a poursuivi les deux femmes l’année suivante, les accusant de diffamation et de violation de sa vie privée.

Roy et Rey ont été condamnés jeudi à 500 euros d’amende avec sursis et à verser 8.000 euros de dommages et intérêts à Mme Macron. Ils ont également été condamnés à verser 5.000 euros à son frère, l’actuel Jean-Michel Trogneux.















Lors de son entretien avec Roy, Rey revendiqué qu’elle avait passé trois ans à faire des recherches sur le prétendu secret de Brigitte Macron, et que des preuves de sa transition de genre étaient conservées « une enveloppe scellée déposée chez un avocat dont le nom est bien connu. » Cette information serait rendue publique si la France instaurait la vaccination obligatoire contre le Covid-19, a affirmé M. Rey.

« La pire chose » à propos de tel « de fausses informations et des scénarios fabriqués », Le président Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes l’année dernière : « Les gens finissent par les croire. »

Emmanuel Macron a déjà été confronté à des questions sur sa relation avec sa femme, qui a 24 ans de plus que lui et qui est son ancienne enseignante. Le président français a repoussé les accusations d’homosexualité lors de la campagne électorale en 2017, les qualifiant de « « d’abord et avant tout désagréable pour Brigitte. »