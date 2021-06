La société basée en France a confirmé l’accusation dans un communiqué mardi. Il fait suite à une enquête sur plusieurs constructeurs automobiles qui a été lancée après le scandale dit « Dieselgate » impliquant Volkswagen.

« Renault nie avoir commis une quelconque infraction et rappelle que ses véhicules ne sont équipés d’aucun logiciel de gréage pour les dispositifs antipollution », la déclaration lue.

« Renault s’est toujours conformé aux réglementations françaises et européennes. Les véhicules Renault ont tous et toujours été homologués conformément aux lois et réglementations en vigueur. »

La société a déclaré qu’elle avait été condamnée à fournir une garantie bancaire de 60 millions d’euros pour d’éventuelles réclamations en dommages-intérêts, et qu’elle doit payer 20 millions d’euros (24 millions de dollars) de caution, dont la plupart seront affectées à d’éventuels paiements et amendes.

Le chef de l’ingénierie de l’entreprise, Gilles Le Borgne, a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas clair combien de ses véhicules pourraient être affectés par l’enquête.

Les procureurs français ont ouvert une enquête sur le constructeur automobile en 2017 sur des allégations de « La triche » sur les tests de pollution de ses voitures diesel.

L’enquête est intervenue après le scandale Volkswagen Dieselgate en 2015, lorsqu’il est apparu que la société allemande avait équipé quelque 11 millions de véhicules diesel de véhicules illégaux « défaire les appareils » pour l’aider à passer les tests d’émissions.

