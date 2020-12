Des gens tiennent des pancartes lors d’un rassemblement en soutien à la décision de la Cour suprême en faveur du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), à San Diego, Californie, le 18 juin 2020. | Photo de SANDY HUFFAKER / AFP via Getty Images

Un juge fédéral a donné aux immigrants une grande victoire – et a donné au président élu Biden une crise potentielle.

Vendredi en fin d’après-midi, un juge de district fédéral a ordonné à l’administration Trump de rétablir complètement le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui permet à près de 700000 immigrants sans papiers venus aux États-Unis comme enfants d’y vivre et d’y travailler.

Le cas est Batalla Vidal contre Wolf. Le juge Nicholas Garaufis, qui a rendu l’ordonnance, a déclaré que le Département de la sécurité intérieure (DHS) doit «publier un avis public, dans les 3 jours civils suivant cette ordonnance. . . qu’il accepte pour la première fois les demandes d’examen d’une action différée en vertu du DACA »parce que le chef présumé du ministère a tenté de limiter le programme du DACA sans en avoir le pouvoir.

La décision est le dernier coup porté aux tentatives de l’administration Trump de mettre fin au programme. En 2017, le DHS de Trump a publié une note qui cherchait à mettre fin au programme DACA, mais la Cour suprême a jugé en juin dernier que les premières tentatives du DHS pour y mettre fin étaient nulles parce que le ministère n’avait pas expliqué de manière adéquate pourquoi il le faisait.

Plutôt que de rétablir complètement le DACA suite à l’ordonnance de la Cour suprême, cependant, le DHS a publié une nouvelle note en juillet signée par le sous-secrétaire à la sécurité intérieure pour la stratégie, la politique et les plans Chad Wolf – et la légalité de cette note de juillet était la question centrale dans Bataille Vidal. «J’ai conclu que la politique DACA, au minimum, présente de graves préoccupations politiques qui peuvent justifier son annulation complète», a écrit Wolf dans cette note.

Le mémo ordonne au personnel du DHS de prendre toutes les mesures appropriées pour rejeter toutes les demandes initiales en attente et futures de DACA, et il prévoit que les bénéficiaires actuels du DACA ne peuvent recevoir que des renouvellements d’un an de leur statut DACA, plutôt que les prolongations de deux ans ont reçu avant cette note.

De plus, le sous-secrétaire Wolf prétendait être bien plus qu’un simple sous-secrétaire dans son mémoire. En novembre 2019, le président Trump a nommé Wolf secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure et Wolf a signé sa note de juillet en tant que «secrétaire par intérim». Cette distinction est importante parce qu’en tant que sous-secrétaire, Wolf n’a pas le pouvoir d’apporter des modifications à la DACA, mais le secrétaire à la Sécurité intérieure a le pouvoir de faire de tels changements.

Le juge Garaufis a statué à la mi-novembre que Wolf «n’occupait pas légalement le poste de secrétaire par intérim de la sécurité intérieure en vertu de la loi sur la sécurité intérieure (« HSA ») lorsqu’il a publié le mémorandum du 28 juillet 2020», coupant ainsi les jambes sous la tentative de Wolf diluer le programme DACA. Si Wolf n’est pas le secrétaire par intérim, alors sa note de juillet est nulle.

L’ordonnance que Garaufis a rendue vendredi expose certaines des conséquences de la décision du juge à la mi-novembre. «Parce que M. Wolf n’avait pas l’autorisation légale de servir de secrétaire par intérim de la SST, le mémorandum de Wolf est ANNULÉ», a écrit Garaufis dans sa dernière ordonnance.

Donc, la bonne nouvelle pour les immigrants éligibles au DACA est que, à moins d’une décision d’une juridiction supérieure bloquant la dernière ordonnance de Garaufis, ces immigrants pourront bientôt obtenir le statut DACA. Et même si l’ordre est bloqué, le président élu Joe Biden s’est également engagé à réintégrer complètement la DACA une fois qu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Néanmoins, l’avenir de DACA reste incertain. D’une part, la décision de la Cour suprême de juin bloquant les tentatives initiales de l’administration Trump de mettre fin au programme était une décision 5-4, avec la défunte juge Ruth Bader Ginsburg dans la majorité. Depuis lors, Trump a remplacé Ginsburg par la juge beaucoup plus conservatrice Amy Coney Barrett. Et avant même que Barrett n’arrive à la Cour suprême, plusieurs membres de la Cour avaient signalé qu’ils pensaient que le DACA était illégal.

Il y a donc une probabilité raisonnable que la majorité républicaine 6-3 de la Cour annule le programme DACA alors même que Biden tente de le préserver.

La logique de l’avis de novembre de Garaufis – selon lequel les présidents n’ont qu’une autorité limitée pour procéder à des nominations intérimaires – pourrait également revenir pour mordre Biden, en particulier si les républicains contrôlent le Sénat et, avec lui, le pouvoir de bloquer les candidats de Biden.

Chad Wolf n’est pas le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure

Le problème central de la Bataille Vidal L’affaire porte sur la question de savoir si Wolf a été légalement nommé secrétaire par intérim et est donc habilité à apporter des modifications au programme DACA.

L’opinion de Garaufis selon laquelle Wolf n’a pas été légalement nommé est assez simple. La loi sur la sécurité intérieure prévoit que, si le poste principal du DHS devient vacant, le secrétaire adjoint agira en tant que secrétaire. Si les deux postes sont vacants, alors «le sous-secrétaire à la gestion remplira les fonctions de secrétaire par intérim si, en raison d’une absence, d’un handicap ou d’un poste vacant, ni le secrétaire ni le secrétaire adjoint ne sont disponibles pour exercer les fonctions du bureau du secrétaire. . » En outre, un secrétaire en exercice «peut désigner d’autres fonctionnaires du Département, dans un ordre de succession ultérieur, comme secrétaire par intérim».

Actuellement, les premiers rangs du DHS sont un peu une ville fantôme. Les trois principaux postes sont vacants. Kirstjen Nielsen, la dernière personne à occuper le poste de secrétaire à la Sécurité intérieure confirmée par le Sénat, a démissionné en avril 2019. Avant de partir, cependant, elle a établi l’ordre de succession qui devrait s’appliquer si les trois principaux postes du DHS deviennent vacants. .

Si les trois premiers postes étaient vacants, a déterminé Nielsen, l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences devrait devenir secrétaire – mais ce poste est vacant depuis le printemps 2019. Ensuite, le directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Agency – un poste qui, jusqu’à récemment, était occupé par Christopher Krebs.

Trump a limogé Krebs à la mi-novembre après que Krebs ait réfuté les fausses déclarations de Trump et de certains des alliés de Trump selon lesquelles Biden avait en quelque sorte volé les élections de 2020. Mais Krebs occupait toujours son poste de chef de l’Agence pour la cybersécurité et les infrastructures en juillet, lorsque Wolf a remis son mémo DACA. Cela signifie que Krebs, et non Wolf, aurait dû être le secrétaire par intérim en juillet.

Il convient de noter que, même avec Krebs hors de la photo, Wolf n’est toujours pas le prochain secrétaire par intérim. Après Krebs, il y a le sous-secrétaire à la science et à la technologie, mais ce poste est vacant et le travail est actuellement effectué par un «haut fonctionnaire remplissant les fonctions du sous-secrétaire à la science et à la technologie». La personne suivante dans la file après cela est le sous-secrétaire au renseignement et à l’analyse, mais ce poste est également vacant et le poste concerné est occupé par un fonctionnaire par intérim. Le huitième en ligne est le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, mais cette position est aussi vacant et là aussi, le bureau est dirigé par un fonctionnaire intérimaire.

Le neuvième rang est l’administrateur de la Transportation Security Administration. La TSA a en fait un chef confirmé par le Sénat – David Pekoske a été confirmé pour diriger la TSA en 2017 – et il occupe toujours ce poste. Il semblerait donc que Pekoske, et non Wolf, devrait actuellement être secrétaire par intérim du DHS.

L’ordre du juge Garaufis est une mauvaise nouvelle pour Biden si les républicains tentent de saboter son administration

Comme le suggère cette litanie de postes vacants et d’agents intérimaires, les tribunaux ont jusqu’à présent été assez tolérants envers les tentatives du président Trump de contourner le Sénat et de pourvoir les postes de haut niveau avec des fonctionnaires par intérim. Mais l’ordre du juge Garaufis suggère que cette tolérance pourrait prendre fin au moment où Biden se prépare à prendre ses fonctions.

On ne sait pas encore qui contrôlera le Sénat au début de l’administration Biden. Actuellement, les républicains détiennent une majorité de 50 à 48 sièges au nouveau Sénat, avec deux sièges à déterminer lors du second tour des élections en Géorgie le 5 janvier. Si les démocrates remportent ces deux sièges, le vote décisif de la vice-présidente élue Kamala Harris leur donnera une faible majorité au Sénat.

Mais si les républicains l’emportent dans l’une ou l’autre des courses en Géorgie, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), continuera à diriger le Sénat, et les républicains auront le pouvoir de bloquer tout candidat Biden à tout poste confirmé par le Sénat.

Biden, quant à lui, pourrait se trouver incapable de doter son administration si les républicains choisissent de saboter sa présidence. Alors que le ministère de la Sécurité intérieure a un ordre de succession rigide pour son poste de premier plan, la plupart des agences sont régies par la Federal Vacancies Reform Act (FVRA) lorsqu’un poste confirmé par le Sénat devient vacant.

En vertu de la FVRA, le président peut temporairement combler un poste vacant confirmé par le Sénat avec une personne nommée par intérim. Mais le président ne peut pas occuper le poste avec n’importe qui – généralement, la personne nommée par intérim doit soit occuper actuellement un poste confirmé par le Sénat, soit occuper actuellement un poste de haut fonctionnaire.

Ainsi, si une vacance survient au milieu d’une présidence, ce n’est généralement pas grave. Après la première année d’une nouvelle présidence, le président aura normalement nommé des centaines de personnes à des postes confirmés par le Sénat. Cela donne donc au président un large banc de fonctionnaires pour se glisser dans des rôles intérimaires selon les besoins.

Mais, au début de la présidence de Biden, il ne pourra pas compter sur les fonctionnaires confirmés par le Sénat pour servir de secrétaires par intérim si le Sénat refuse de confirmer ses candidats. À de rares exceptions près, les seules personnes occupant des emplois confirmés par le Sénat lorsque Biden prendra ses fonctions seront des personnes nommées par Trump.

Biden pourrait potentiellement pourvoir les postes vacants avec des fonctionnaires – c’est-à-dire avec des hauts fonctionnaires de carrière dans les agences concernées – mais cela pourrait empêcher Biden de nommer un cabinet partageant sa vision politique et politique.

La FVRA, en outre, impose des limites rigides sur la durée pendant laquelle un individu peut exercer un rôle intérimaire. Dans de nombreuses circonstances, le mandat d’un fonctionnaire intérimaire est limité à 210 jours seulement après la survenance d’un poste. Ainsi, même si Biden pourrait occuper temporairement de nombreux emplois avec des fonctionnaires, bon nombre de ces nominations intérimaires expireront seulement sept mois après le début de sa présidence.

Comme mentionné ci-dessus, les tribunaux n’ont pas exactement été rigoureux dans l’application de ces restrictions sous le président Trump, mais ils semblent maintenant susceptibles de s’intéresser de nouveau à l’application de lois comme la FVRA une fois que Biden prendra ses fonctions. Il est peu probable qu’une Cour suprême républicaine 6-3 plie la loi pour aider un président démocrate – et vraiment, la loi est tout à fait claire que Biden n’a pas un pouvoir illimité pour procéder à des nominations intérimaires.

Une somme énorme, en d’autres termes, est potentiellement en jeu dans le second tour du Sénat de Géorgie. Ces courses pourraient déterminer si l’administration Biden est capable d’accomplir bon nombre des fonctions les plus élémentaires du gouvernement – à commencer par amener les gens à occuper des postes de haut niveau au sein de l’administration.