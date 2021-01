Les centrales électriques, comme la centrale au charbon Hunter de PacifiCorp à Castle Dale, dans l’Utah, sont la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. | George Frey / AFP via Getty Images

La règle de l’énergie propre abordable, qui a remplacé le Clean Power Plan d’Obama, aurait conduit à davantage d’émissions du secteur de l’énergie.

Lors de la dernière journée complète au pouvoir du président Donald Trump, un tribunal fédéral a annulé son dernier effort pour défaire l’héritage de son prédécesseur sur le changement climatique, offrant au président élu Joe Biden une table rase pour élaborer une réglementation sur les gaz à effet de serre des centrales électriques.

La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a annulé la règle de 2019 sur l’énergie propre abordable (ACE), l’effort de l’administration Trump pour réduire les émissions du secteur de l’électricité de 11 millions de tonnes, soit entre 0,7 et 1,5%, d’ici 2030. Le La règle a remplacé le Clean Power Plan 2015 du président Barack Obama, qui visait à réduire les émissions du secteur électrique américain de 32% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. (Le Clean Power Plan d’Obama n’a jamais pris effet – un certain nombre de procureurs généraux républicains ont poursuivi pour le bloquer, et le La Cour suprême a prononcé un sursis pour permettre à ces poursuites de se poursuivre.)

La production d’électricité est la deuxième plus grande source de gaz à effet de serre aux États-Unis, et l’EPA est tenue de réglementer ces émissions en vertu de la Clean Air Act, selon la décision 5-4 de la Cour suprême dans Massachusetts c.Environmental Protection Agency en 2007. L’administration Trump ne pouvait donc pas simplement abroger le règlement de l’ère Obama; il fallait trouver un remplaçant.

Une bizarrerie de la règle ACE est qu’elle était en fait pire pour l’environnement que de ne rien faire parce qu’elle a créé des incitations à brûler plus de combustibles fossiles. Alors que la règle Obama permettait aux centrales électriques d’utiliser une variété de tactiques pour réduire leurs émissions, la règle Trump était centrée sur l’augmentation de l’efficacité – c’est-à-dire en tirant plus d’énergie de chaque unité de combustibles fossiles. Cela a pour effet secondaire de rendre les combustibles fossiles plus rentables. Une étude a révélé que la règle ACE entraînerait 28% des centrales à charbon modèles à rejeter plus de dioxyde de carbone d’ici 2030 par rapport à un scénario sans aucune politique du tout.

La propre évaluation de l’impact réglementaire de l’EPA Trump a montré que la pollution supplémentaire découlant de la règle ACE pourrait causer entre 460 et 1400 décès supplémentaires par an d’ici 2030, parallèlement à une aggravation de maladies comme l’asthme. La pollution de l’air provenant de sources telles que les centrales électriques, qui aggrave les problèmes cardiaques et pulmonaires, reste un fléau majeur de santé publique.

L’effort pour abroger et remplacer le Clean Power Plan faisait partie de l’attaque plus large de l’administration Trump contre les politiques de changement climatique mises en œuvre sous Obama, du retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat à l’assouplissement des normes d’économie de carburant sur les voitures et les camions légers.

Mais la règle ACE a également été attaquée, les États dirigés par les démocrates faisant valoir devant les tribunaux que le règlement n’allait pas assez loin. Enfin, le 19 janvier, le tribunal du circuit de DC a jugé que la règle ACE de Trump EPA était viciée.

«Étant donné que la promulgation de la règle ACE et son abrogation intégrée du Clean Power Plan reposaient de manière critique sur une lecture erronée de la Clean Air Act, nous annulons la règle ACE et renvoyons à la [Environmental Protection] Agence », lit l’opinion non signée.

La décision a critiqué la position de l’EPA selon laquelle il est uniquement autorisé à réglementer les émissions directement à la source – les centrales électriques elles-mêmes – plutôt que dans l’ensemble du secteur de l’électricité. Ce dernier ouvre la porte à des tactiques telles que la tarification des émissions de dioxyde de carbone ou l’optimisation du réseau électrique pour passer à des sources d’énergie à faible émission de carbone qui peuvent conduire à des réductions plus importantes des émissions.

La règle ACE étant annulée, l’EPA doit maintenant trouver une nouvelle façon de réglementer les gaz à effet de serre des centrales électriques. Pour Biden, qui a établi un programme ambitieux sur le changement climatique, cette décision offre une opportunité de mettre ses plans en action, en commençant par les personnes qu’il mettra en charge. Biden a choisi Michael Regan – l’actuel secrétaire du département de la qualité de l’environnement de Caroline du Nord, où il a aidé à mettre en œuvre les objectifs de changement climatique de l’État – pour remplacer l’ancien lobbyiste du charbon Andrew Wheeler en tant qu’administrateur de l’EPA.

Cela ne signifie pas pour autant qu’une politique de centrale électrique de Biden se déroulera sans heurts. Il devra faire face à un système judiciaire rempli de personnes nommées par Trump, y compris une Cour suprême qui est encore plus inclinée contre les réglementations environnementales que ce à quoi Obama a été confronté.