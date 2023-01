Un tribunal fédéral bloque la nouvelle loi californienne sur la désinformation médicale

SAN FRANCISCO – Un juge fédéral de Californie a temporairement bloqué l’application d’une nouvelle loi d’État permettant aux régulateurs de punir les médecins pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses sur les vaccinations et les traitements Covid-19 à leurs patients.

La loi, signée par le gouverneur Gavin Newsom l’année dernière, avait pour but de lutter contre les vagues de désinformation qui se sont produites au cours de la pandémie.

Bien que le libellé de la loi ait été étroitement adapté, le juge, William B. Shubb du tribunal de district américain du district oriental de Californie, a statué mercredi que ses définitions de la désinformation et l’incertitude quant à son application étaient “inconstitutionnellement vagues”.

L’affaire est l’une des deux contestations judiciaires auxquelles la loi est confrontée, la première du genre dans le pays à tenter de résoudre un problème qui, selon le US Surgeon General, l’American Medical Association et d’autres, a coûté des maladies et des vies inutiles.