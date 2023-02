"Un tribunal existe pour protéger les citoyens de l’injustice": Juge en chef DY Chandrachud

Soutenant que la Cour suprême s’est efforcée constamment d’assurer l’accès à la justice pour tous, le juge en chef DY Chandrachud a déclaré samedi qu’il n’y avait pas de grandes ou de petites affaires pour la Cour et que chaque affaire était importante.

S’exprimant à l’occasion du 73e anniversaire de la création de la Cour suprême, il a déclaré que chaque jour, la Cour suprême avait des centaines d’affaires à son dossier et que les juges et le personnel du Greffe ont déployé des efforts considérables pour assurer leur règlement rapide.

CJI Chandrachud a déclaré que le tribunal supérieur avait réglé 12 471 affaires au cours des trois derniers mois.

“Pour la cour, il n’y a pas de grandes ou de petites affaires – chaque affaire est importante. Parce que c’est dans les affaires apparemment petites et routinières impliquant des griefs de citoyens que des questions d’importance constitutionnelle et jurisprudentielle émergent. En traitant de tels griefs, la cour exécute un simple devoir, obligation et fonction constitutionnels », a-t-il déclaré.

Entre le 23 mars 2020 et le 30 octobre 2022, le tribunal a entendu 3,37 lakh d’affaires par vidéoconférence, a-t-il déclaré.

“Nous avons mis à jour notre infrastructure de visioconférence à l’échelle méta. Nous continuons d’utiliser l’infrastructure technologique pour un mode d’audience hybride qui permet aux parties de n’importe quelle partie du pays de se joindre à la procédure judiciaire”, a déclaré CJI Chandrachud.

Il a déclaré que la Cour suprême sert la démocratie la plus peuplée du monde et qu’elle est à vrai dire un “tribunal du peuple” car il s’agit d’un héritage collectif du peuple indien.

Il a déclaré que l’approche jurisprudentielle de la Cour suprême a évolué et qu’au cours des dernières années, la Cour a renforcé la vision transformatrice de la Constitution en reconnaissant et en protégeant les droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, l’autonomie décisionnelle et les choix sexuels et reproductifs.

“Notre cour s’est imposée comme un ardent défenseur de l’égalité des sexes, que ce soit dans son interprétation des lois sur l’héritage ou dans la sécurisation de l’entrée des femmes dans les forces armées.

“Le tribunal a également veillé à ce que l’administration de la justice pénale ne soit pas dissociée du cadre des droits de l’homme”, a-t-il déclaré.

CJI Chandrachud a déclaré que le tribunal a cherché à utiliser le langage de la Constitution pour humaniser la loi et agir en tant que protecteur et défenseur des droits et libertés fondamentaux.

“La Cour suprême s’est constamment efforcée d’assurer l’accès à la justice pour tous. La Cour a facilité un accès accru à la justice en diluant l’exigence de locus standi par le biais de litiges d’intérêt public dans les années 1980, c’est-à-dire que n’importe qui peut saisir les cours constitutionnelles en Inde. de demander réparation d’une violation des droits fondamentaux de toute personne.

“Ce faisant, le tribunal a ouvert sa porte aux personnes dépourvues de moyens pour s’adresser aux tribunaux en raison de leur désavantage social et économique. Cela a fourni un espace aux citoyens pour converser avec l’État sur un pied d’égalité. À son tour, le tribunal a été usant de sa compétence pour faire de l’État de droit une réalité quotidienne pour les personnes appartenant à des communautés marginalisées », a-t-il déclaré.

Le CJI a déclaré que l’histoire de la Cour suprême est l’histoire des luttes quotidiennes du peuple indien.

“La liste de mentions chaque matin à la cour du juge en chef couvre entre 60 et 100 cas. Grâce à ces demandes apparemment, nous pouvons sentir le pouls de la nation. Par-dessus tout, le message de cette initiative uniquement centrée sur le citoyen est une assurance que la cour existe pour protéger nos concitoyens de l’injustice, que leurs libertés nous sont aussi précieuses et que les juges travaillent en étroite collaboration avec nos concitoyens », a-t-il déclaré.

L’événement du 73e anniversaire a été honoré par le juge en chef de Singapour Sundaresh Menon, qui a parlé du “rôle du pouvoir judiciaire dans un monde en mutation”.

La Cour suprême a vu le jour le 28 janvier 1950, deux jours après que l’Inde est devenue une république.

