Un tribunal européen ouvre une audience pour savoir si l’UEFA peut bloquer la Super League

Luxembourg (AFP) – Les avocats de la croupe de la Super League, rivale éphémère de la Ligue des champions, ont dénoncé lundi les visées “monopolistiques” de l’instance dirigeante du football européen (UEFA) devant la Cour européenne de justice de Luxembourg (CJUE). ).

Le différend sur l’abus présumé de la position dominante de l’UEFA sera entendu par la CJUE lundi et mardi. Une décision n’est pas attendue avant fin 2022 ni même début 2023.

Le tribunal entend l’affaire à la demande d’un juge madrilène.

“Nous sommes ici pour défendre les libertés qui font de l’UE une juridiction unique au monde, en proposant de lutter contre les pratiques anti-économiques”, a déclaré Miguel Odriozola Alen, qui défend la société espagnole Super League.

Il reprochait à l’UEFA, qui avait contribué à dissuader les clubs “rebelles” de se lancer dans l’aventure, d’être une “entité monopolistique”, qui ne devrait pas pouvoir “s’arroger des pouvoirs de régulation sur un marché dans lequel elle est en concurrence”.

La Super League, une compétition réservée à 12 grands clubs européens, a été annoncée en grande pompe en avril 2021. Mais face à la fureur des fans et à la menace d’une action politique, l’accord s’est effondré en 48 heures alors que neuf clubs se sont retirés.

Les trois clubs qui ont refusé d’abandonner le projet, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, contestent la menace de sanctions de l’UEFA dans une action distincte devant un tribunal espagnol.

Pour l’UEFA, “une ligue fermée aux clubs les plus riches est incompatible avec le modèle sportif européen, qui est fondé sur le mérite”, a déclaré lundi son avocat Donald Slater.

Il a fait valoir que l’organisation basée en Suisse “ne cherchait pas à maximiser ses revenus” mais simplement à assurer “par l’application de règles communes… que le sport remplisse des fonctions sociétales”, conformément aux traités européens.

Les enjeux vont bien au-delà de la Super League, et même au-delà du football.

Lundi, en appel, la CJUE a traité un autre litige opposant la Fédération internationale de patinage à deux patineurs de vitesse néerlandais, qu’elle avait voulu interdire à vie pour les empêcher de participer à une compétition privée sud-coréenne.

Ce projet a été étouffé dans l’œuf par la réticence des athlètes à prendre un tel risque.

Plus tôt lundi, 15 associations de supporters européens, dont des groupes de supporters de France, d’Espagne, d’Angleterre et d’Allemagne, ont publié une déclaration commune réitérant leur “opposition” à la Super League, qu’ils ont qualifiée de “menace existentielle pour le football européen”.

« Le projet est un concept de milliardaire. Elle est de nature anticoncurrentielle et, si elle était mise en œuvre, détruirait les principes clés sur lesquels repose le modèle européen, tels que le mérite sportif, la promotion et la relégation, la qualification pour l’Europe par la réussite (dans les compétitions au niveau national) et la solidarité financière, », indique le communiqué.