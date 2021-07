Un tribunal espagnol rejette une nouvelle affaire de fraude contre Lionel Messi

Un tribunal espagnol a rejeté vendredi une nouvelle plainte déposée en 2020 contre le Barcelonais Lionel Messi par un homme qui accuse le footballeur argentin d’escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Federico Rettori, un ressortissant argentin vivant en Espagne qui affirme avoir travaillé auparavant pour l’association caritative de Messi, avait déposé une plainte similaire en 2019, qui a également été rejetée.

Il y affirmait que les fonds reçus par la fondation qui « auraient dû être dirigés vers des causes sociales » allaient plutôt « vers diverses activités privées ou comptes bancaires différents de ceux déclarés par la fondation ».

Dans la plainte déposée par Rettori en 2020, il a de nouveau nommé l’attaquant de Barcelone, l’association caritative, son père Jorge et son frère Rodrigo, et a ajouté plus de documents pour tenter de soutenir ses affirmations.

Mais la Cour nationale espagnole a déclaré dans sa décision qu’après deux ans d’enquête « aucun acte criminel de la part des personnes visées par la plainte ne pouvait être prouvé ».

Le tribunal a également déclaré que Rettori n’avait jamais été employé par la fondation de Messi.

Au lieu de cela, il a dirigé une association appelée « El Buen Camino », ou « Le droit chemin », qui a reçu 150 000 euros (177 000 $) en 2014 et 2015 pour lutter contre la mortalité infantile en Sierra Leone, a déclaré le tribunal.

Ce projet a été avorté en raison d’une épidémie d’Ebola dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

