Un tribunal espagnol ouvre une enquête sur des abus racistes visant Vinicius Junior

MADRID – Un tribunal espagnol a ouvert vendredi une enquête judiciaire sur un crime de haine présumé perpétré par les trois personnes arrêtées cette semaine pour avoir abusé racialement du joueur du Real Madrid Vinícius Júnior lors d’un match.

Vinícius, qui est noir, a fait l’objet de railleries racistes dimanche à Valence au stade Mestalla, qui verra certaines parties de ses tribunes fermées pour les trois prochains matchs à titre de punition. L’attaquant brésilien a été à plusieurs reprises la cible d’abus similaires cette saison.

Le tribunal de Valence a déclaré dans un communiqué que Vinícius serait invité à témoigner par vidéoconférence à un moment donné. Vinícius plus tôt cette année a déjà parlé devant un juge dans une autre affaire d’abus racial contre lui. Il a déclaré à l’époque qu’il n’accepterait pas d’excuses et s’attendait à ce que l’auteur soit puni.

Le juge a également demandé au club de Valence d’identifier les agents de sécurité présents au match afin qu’ils puissent éventuellement témoigner et de conserver tout matériel audiovisuel du match à partir de la 72e minute pour une éventuelle étude.

La fédération espagnole de football a partiellement accepté vendredi un appel de Valence pour la sanction qu’elle a reçue en raison des incidents racistes de dimanche. Le comité d’appel a réduit la fermeture partielle du stade Mestalla de cinq à trois matches et a réduit le montant de l’amende infligée au club de 45 000 euros (48 200 dollars) à 27 000 euros (29 000 dollars).

Le club avait qualifié la punition d ‘ »injuste et disproportionnée », affirmant qu’il avait agi rapidement pour aider à identifier et à interdire les fans accusés d’avoir abusé de Vinícius.

Trois supporters ont été arrêtés par la police mardi et relâchés dans l’attente d’une enquête.

L’appel initial de Valence avait été rejeté jeudi. Il dispose de 15 jours pour déposer un autre recours.

Valence, qui lutte toujours contre la relégation en deuxième division, n’a plus qu’un match à domicile en championnat cette saison, contre l’Espanyol dimanche. L’Espanyol essaie également d’éviter la rétrogradation.

La section de Mestalla qui sera fermée est d’où viennent les insultes contre Vinícius, derrière l’un des buts. C’est aussi là que se trouvent généralement les fans les plus inconditionnels du club.

La police a également arrêté mardi quatre personnes accusées d’avoir suspendu une effigie de Vinícius sur un pont routier à Madrid en janvier. Ils ont été libérés jeudi alors qu’ils faisaient toujours l’objet d’une enquête pour crime de haine.

Il leur a été interdit de tenter de communiquer avec Vinícius et ne peuvent pas s’approcher à moins d’un kilomètre (0,62 mile) autour du stade et des installations d’entraînement de Madrid. Ils ne peuvent pas non plus s’approcher à la même distance d’un stade de football entre quatre heures avant et quatre heures après un match de championnat espagnol.

