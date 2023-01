Un tribunal espagnol accuse un homme de 74 ans de terrorisme pour avoir envoyé du matériel explosif au Premier ministre du pays

La Cour nationale espagnole a déclaré vendredi qu’elle avait inculpé de terrorisme un retraité de 74 ans pour avoir prétendument envoyé six lettres contenant des explosifs au Premier ministre espagnol et aux ambassades américaine et ukrainienne dans le pays.

L’homme non encore identifié a comparu vendredi devant un juge à Madrid et a été détenu sans caution, a indiqué le tribunal. Le suspect, désigné uniquement par les initiales PGP, a été inculpé de six infractions de terrorisme distinctes, a-t-il ajouté, après avoir été arrêté mercredi dans la ville septentrionale de Miranda de Ebro.

L’homme a été accusé de fabrication et d’utilisation d’engins explosifs à des fins terroristes, selon des documents judiciaires. Deux des infractions présumées ont été classées comme aggravées car elles impliquaient des membres du gouvernement.

UNE ATTAQUE À L’ARME BLADE DANS UNE ÉGLISE D’ESPAGNE FAIT 1 MORTE

Les médias espagnols ont rapporté que le suspect avait des liens avec la Russie, était très actif sur les réseaux sociaux et était censé être un risque de fuite.

L’ESPAGNE LÈVERA LA RÈGLE DE MASQUE OBLIGATOIRE SUR LES TRANSPORTS PUBLICS LE FÉV. 7

Les bombes à six lettres ont été envoyées en novembre et décembre de l’année dernière et ont dû être éliminées par une équipe de déminage. Un employé de l’ambassade d’Ukraine à Madrid a été légèrement blessé alors qu’il manipulait l’une des lettres, et une autre a été détruite après avoir été envoyée par courrier ordinaire au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Des lettres présentant des caractéristiques similaires ont été envoyées au ministère espagnol de la Défense, à un centre satellite de l’Union européenne situé sur la base aérienne de Torrejón de Ardoz près de Madrid et à une usine d’armement dans le nord-est de l’Espagne qui fabrique des grenades envoyées en Ukraine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une enveloppe interceptée au point de contrôle de sécurité de l’ambassade des États-Unis en décembre a été déclenchée par les autorités après qu’une vaste zone du centre de la capitale espagnole ait été bouclée.