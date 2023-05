Un tribunal équatorien rejette les contestations des législateurs contre la dissolution de l’Assemblée nationale par le président

QUITO, Équateur (AP) – La Cour constitutionnelle de l’Équateur a voté à l’unanimité jeudi pour rejeter plusieurs contestations visant à invalider le décret du président Guillermo Lasso dissolvant l’Assemblée nationale dirigée par l’opposition alors qu’elle tentait de l’évincer lors d’un procès en destitution.

Avec la décision, rien n’empêche l’organe électoral du pays de convoquer des élections présidentielles et législatives, qui sont provisoirement fixées au mois d’août.

En contestant la dissolution de la législature par Lasso mercredi, ses adversaires ont tenté de persuader la Cour constitutionnelle de déclarer que cette décision était illégale au motif que l’Équateur ne fait face à aucune crise urgente. Mais le tribunal s’est dit incompétent pour « se prononcer sur la vérification et la motivation de la cause de grave crise politique et de bouleversement intérieur invoquée » par Lasso pour dissoudre l’assemblée.

Le président conservateur, qui s’est disputé avec l’assemblée de gauche sur son programme pro-entreprise depuis son entrée en fonction en 2021, a dissous la chambre en vertu d’une disposition constitutionnelle. Des contestations de sa décision ont été déposées devant le tribunal par trois partis d’opposition, l’ancien président de l’assemblée et deux simples citoyens.

Lasso a utilisé pour la première fois une disposition constitutionnelle de 2008 qui permet au président de dissoudre l’Assemblée nationale en période de crise politique, avec l’exigence que de nouvelles élections soient organisées pour les législateurs et le président.

Un procès intenté par l’ancien chef de l’assemblée, Virgilio Saquicela, a fait valoir que la décision de Lasso violait la constitution parce que le pays ne connaissait aucun bouleversement social. Les détracteurs de Lasso ont fait valoir que le président avait choisi de dissoudre la chambre simplement pour éviter sa propre éviction.

Dans une interview avec l’Associated Press, Saquicela a critiqué le mouvement de Lasso comme un stratagème de dernière minute pour éviter son retrait une fois qu’il est devenu clair que c’était en cours.

« Quand il a vu qu’il n’avait pas les votes, il a eu peur », a déclaré Saquicela.

Le ministre du gouvernement Henry Cucalón a défendu la décision de Lasso lors d’une conférence de presse jeudi, arguant que la constitution indique clairement que la destitution de la législature dépend du « jugement, des critères, de la discrétion et de la raison » du président et qu’elle ne nécessite l’approbation d’aucun autre entité.

La Cour constitutionnelle est connue pour agir lentement, mais les législateurs avaient exhorté le panel à agir rapidement cette fois.

Medardo Oleas, avocat et analyste électoral, a déclaré que les législateurs voulaient que le tribunal décide rapidement car une fois la date des élections fixée, « aucune autorité ne peut interférer dans le déroulement du processus ». Il a déclaré que si la Cour constitutionnelle intervenait dans ces circonstances, ses membres « pourraient être révoqués ».

Le Conseil électoral national a provisoirement choisi le 20 août comme jour d’élection. Si nécessaire, un second tour aurait lieu le 15 octobre.

Le président semble avoir le soutien des forces armées, mais fait face à des critiques, notamment une puissante confédération de groupes autochtones qui a presque paralysé l’Équateur avec des manifestations dans le passé.

Lasso peut désormais gouverner jusqu’à six mois au moyen de décrets sur des questions économiques et administratives sous le contrôle de la Cour constitutionnelle. Le Conseil national électoral est tenu de fixer une date pour les élections présidentielles et législatives dans les sept jours suivant la décision de Lasso.

Les élus termineraient le mandat de Lasso et des législateurs qu’il a évincés, qui devait se terminer en mai 2025. Lasso, un ancien banquier, peut choisir de se présenter aux élections.

Les législateurs qui demandent la destitution de Lasso par destitution l’ont accusé de ne pas être intervenu pour mettre fin à un contrat entre la société publique de transport pétrolier et une société privée de pétroliers. Ils ont fait valoir que Lasso savait que le contrat était plein d’irrégularités et coûterait à l’État des millions de pertes.

Lors de la procédure de destitution mardi, Lasso a noté que le contrat était antérieur à son administration. Il a également déclaré que la société d’État avait subi des pertes de 6 millions de dollars par an avant son entrée en fonction et qu’elle avait réalisé des bénéfices de 180 millions de dollars sous sa direction.

Lasso s’était heurté dès le début de son mandat de quatre ans à l’assemblée. Il les a accusés mercredi de se concentrer « sur la déstabilisation du gouvernement ». Mardi, il a qualifié avec dédain leurs allégations de mise en accusation contre lui comme repoussant « les limites de l’imagination humaine ».

Saquicela a accusé le gouvernement de Lasso d’être « incapable de résoudre les vrais problèmes des Équatoriens », y compris les problèmes de santé, de transport et de sécurité.

Il a rejeté toute responsabilité partagée dans les troubles, arguant que l’assemblée s’était conformée à son obligation constitutionnelle de légiférer.

« Je ne veux pas justifier si l’assemblée a été bonne ou mauvaise, ce que je défends, c’est le cadre constitutionnel », a-t-il déclaré. « Cependant, nous pensons qu’en tant que classe politique, nous avons manqué à nos devoirs de législation et de contrôle. »

The Associated Press