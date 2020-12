LE CAIRE (AP) – Un tribunal égyptien a prolongé la détention d’un activiste et chercheur qui travaillait auparavant pour l’un des groupes de défense des droits les plus importants du pays, a annoncé lundi le groupe.

Patrick George Zaki, 28 ans, défenseur des droits de l’homme et étudiant à l’Université de Bologne en Italie, a été arrêté après son atterrissage au Caire le 7 février pour un bref voyage chez lui en février. Depuis son arrestation, il est emprisonné dans l’attente d’une enquête sur des accusations de diffusion de fausses nouvelles et d’appels à des manifestations non autorisées.

Zaki a travaillé en tant que chercheur sur les droits de genre à l’Initiative égyptienne pour les droits personnels, ou EIPR, qui lui fournit une représentation juridique.

Un tribunal du Caire chargé des affaires liées au terrorisme a renouvelé la détention de Zaki pour plus de 45 jours, a indiqué le groupe. Il a comparu devant le tribunal dimanche avec environ 700 autres personnes arrêtées dans diverses affaires. Tous sauf un ont vu leur détention prolongée, a déclaré l’EIPR.

Zaki et son avocat ont demandé sa libération immédiate, arguant qu’il n’y avait «aucun motif» pour son maintien en détention.

Après son arrestation, Zaki avait déclaré à ses avocats qu’il avait été torturé à l’électricité, battu et bandé les yeux lors d’interrogatoires sur son activisme, selon l’EIPR.

Cependant, le principal procureur égyptien a nié les allégations de torture, affirmant que Zaki n’a fait aucun rapport sur le fait d’avoir été «blessé ou violé pendant son arrestation ou sa détention» lorsqu’il s’est entretenu avec le parquet le 8 février, le lendemain de son arrestation.

La décision de prolonger la détention de Zaki est intervenue la semaine dernière, les autorités ont libéré trois hauts fonctionnaires d’EPIR, dont le directeur exécutif du groupe, Gasser Abdel-Razek. Les trois ont été arrêtés le mois dernier et giflés d’accusations liées au terrorisme à la suite de leur rencontre avec des diplomates occidentaux pour discuter de la situation des droits de l’homme en Egypte.

Après leur libération, Abdel-Razek, avec le directeur de la justice pénale de l’EIPR Karim Ennarah et le directeur administratif Mohammed Basheer, ont gelé leurs avoirs, une mesure confirmée dimanche par un tribunal.

La dernière répression égyptienne contre l’EIPR a sonné l’alarme dans de nombreuses régions du monde, des groupes de défense des droits internationaux exhortant la communauté internationale, en particulier les gouvernements occidentaux, à faire pression sur le gouvernement du président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi pour qu’il assouplisse sa répression contre la dissidence et les défenseurs des droits.

Sous el-Sissi, l’Égypte a connu la plus lourde répression contre la dissidence de son histoire moderne. Les responsables ont ciblé non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne.