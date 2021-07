Un tribunal égyptien confirme les condamnations à perpétuité à 10 islamistes

En 2019, un tribunal pénal du Caire a déclaré les dix personnes, dont le guide suprême du groupe Mohamed Badie, coupables d’accusations liées au meurtre de policiers et à l’organisation d’évasions massives de prison lors du soulèvement égyptien de 2011. Cette révolte a culminé avec l’éviction de l’autocrate de longue date Hosni Moubarak. Les accusés ont été reconnus coupables d’avoir aidé environ 20 000 prisonniers à s’échapper et d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale en conspirant avec des groupes militants étrangers – le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.