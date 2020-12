LE CAIRE (AP) – Un tribunal égyptien a confirmé dimanche la décision d’un procureur de geler les avoirs de trois travailleurs de l’un des groupes de défense des droits humains les plus importants du pays.

Les trois militants des droits humains ont été libérés jeudi après avoir été arrêtés le mois dernier et giflés d’accusations liées au terrorisme. Leur libération est intervenue après un tollé international sur la répression du gouvernement contre l’un des derniers groupes de défense des droits encore actifs en Égypte.

L’Initiative égyptienne pour les droits personnels a tweeté dimanche qu’un tribunal du Caire chargé des affaires liées au terrorisme a ordonné un gel temporaire de «tous les biens personnels et biens» des trois membres, dont son directeur exécutif Gasser Abdel-Razek.

Il a déclaré que la décision du tribunal était intervenue «sans entendre d’arguments oraux ni même permettre aux avocats de la défense de lire l’ordonnance de gel». La décision ne couvrait apparemment pas les actifs de l’EIPR en tant qu’entité, a-t-il déclaré.

Les arrestations d’Abdel-Razek, ainsi que du directeur de la justice pénale de l’EIPR Karim Ennarah et du directeur administratif Mohammed Basheer, sont intervenues après que l’organisation a accueilli des diplomates étrangers dans 13 pays occidentaux pour discuter de la situation des droits de l’homme en Égypte. Les trois ont été libérés dans l’attente d’une enquête sur des accusations d’appartenance à un groupe terroriste et de diffusion de fausses informations.

Un chercheur du groupe arrêté en février, Patrick Zaki, attendait dimanche la décision du tribunal sur une prolongation de sa détention, a déclaré Hossam Bahgat, qui a fondé l’organisation il y a 18 ans et est revenu en tant que chef par intérim après l’arrestation d’Abdel-Razek. Les avoirs de Bahgat sont également gelés et il lui est interdit de voyager à l’étranger.

L’Égypte sous le président Abdel-Fattah el-Sissi a supervisé la plus lourde répression contre la dissidence de l’histoire moderne du pays. Les responsables ont ciblé non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne.

L’Égypte est un allié des États-Unis avec des liens économiques profonds avec les pays européens.

La dernière répression contre l’EIPR a sonné l’alarme dans de nombreuses régions du monde. Les Nations Unies, certains gouvernements étrangers, des groupes de défense des droits internationaux, des politiciens et des célébrités – dont les acteurs Emma Thompson et Scarlett Johansson – ont appelé à la libération des trois.

Leur libération est intervenue avant la visite d’el-Sissi en France, un important fournisseur d’armes en Égypte. El-Sissi est arrivé à Paris dimanche et doit rencontrer lundi le président français Emmanuel Macron, qui a fait face aux appels de groupes de défense des droits pour faire pression sur le dirigeant égyptien pour qu’il libère les trois militants et d’autres.