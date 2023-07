Un tribunal égyptien condamne un militant des droits humains à 3 ans pour un article d’opinion de 2019

Un tribunal égyptien a condamné mardi un militant des droits humains à trois ans de prison pour un article d’opinion qu’il a écrit en 2019 dans une affaire qui a ravivé l’attention mondiale sur l’intolérance de l’Égypte à l’égard des critiques du gouvernement.

Le cas de Patrick George Zaki a également fait écho en Italie, où il était étudiant de troisième cycle et où beaucoup se sont souvenus du sort tragique de l’étudiant italien Giulio Regeni qui a été enlevé et tué au Caire en 2016.

Amnesty International a rapidement condamné les autorités égyptiennes et a déclaré que l’image de Zaki traîné hors d’une salle d’audience et emmené en prison mardi était « terrifiante ».

Le tribunal de la ville de Mansoura, dans le delta du Nil, a condamné Zaki pour « diffusion de fausses nouvelles » liées à un de ses articles sur une discrimination présumée contre la minorité chrétienne copte en Égypte, selon l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne. Zaki a travaillé avec le groupe en tant que chercheur sur les droits des femmes.

Le groupe, qui représente Zaki devant le tribunal, a déclaré qu’il avait été placé en garde à vue depuis la salle d’audience juste après le verdict, pour être transféré dans une prison pour y purger sa peine.

Zaki, qui est chrétien, a été arrêté en février 2020 peu après avoir atterri au Caire pour un court voyage de retour d’Italie où il étudiait à l’Université de Bologne. Il a été libéré en décembre 2021 après avoir passé 22 mois en détention provisoire, mais a dû rester en Égypte et n’a pas été autorisé à voyager à l’étranger, dans l’attente de son procès.

Parce que Zaki a été jugé par un tribunal d’urgence, il n’a pas le droit de faire appel en vertu des lois égyptiennes, a déclaré son groupe de défense des droits, un autre point de discorde dans le bilan des droits de l’homme en Égypte.

Cependant, la décision du tribunal nécessite toujours une ratification par le président Abdel-Fattah el-Sissi, qui a le pouvoir de l’annuler ou de gracier le chercheur.

L’emprisonnement et le silence des critiques en Égypte ont suscité une condamnation internationale et sont des points de friction clés entre le pays d’Afrique du Nord et l’Occident.

L’arrestation et le procès de Zaki ont fait la une des journaux en Italie et y ont déclenché une vague de protestations étudiantes. Pour de nombreux Italiens, sa détention rappelle la mort du doctorant italien Giulio Regeni, qui a été enlevé au Caire, torturé et tué en 2016 – une affaire macabre qui a choqué le monde et que des groupes de défense des droits ont reprochée aux autorités égyptiennes.

Les gouvernements italiens et européens ont demandé à plusieurs reprises la libération de Zaki.

Dans une déclaration après le verdict, la première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que « notre engagement pour une solution positive au cas de Patrick Zaki n’a jamais cessé, il continue, nous avons toujours la foi ».

Riccardo Noury, porte-parole en Italie d’Amnesty International, a qualifié le verdict de « scandaleux » dans un post sur Twitter. « Après 22 mois dans une prison très dure et un procès commencé il y a plus d’un an, l’image de Patrick traîné hors de la salle d’audience du palais de justice de Mansura est terrifiante », a déclaré Noury.

Au cours de la dernière décennie, l’Égypte a connu la plus forte répression de la dissidence depuis des décennies. Les autorités ont ciblé non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne.

Les longues détentions provisoires sont devenues une pratique courante pour garder les détracteurs du gouvernement derrière les barreaux le plus longtemps possible.