LE CAIRE (AP) – Un tribunal pénal égyptien a acquitté trois hommes musulmans accusés d’avoir déshabillé une vieille chrétienne copte et de l’avoir fait défiler dans les rues d’un village du sud de l’Égypte en 2016, a rapporté l’agence de presse officielle de l’État.

Les trois avaient été condamnés à 10 ans par contumace en janvier, avant d’être détenus et de subir un nouveau procès pour l’attaque dans la province méridionale de Minya, où une foule musulmane armée avait attaqué la femme de 70 ans il y a quatre ans, après des rumeurs se sont répandues que son fils avait une liaison avec une femme musulmane. De telles relations sont taboues en Egypte conservatrice.

Le tribunal a rendu le verdict alors que le nouveau procès des trois s’est conclu jeudi.

Le procureur en chef égyptien, Hamada el-Sawy, a demandé vendredi à son équipe juridique d’examiner un éventuel appel, a rapporté l’agence de presse officielle MENA.

L’attaque de mai 2016 a choqué le pays. À l’époque, Anba Makarios, le plus grand clerc chrétien de Minya, a déclaré à un animateur de talk-show sur le réseau privé Dream TV que la femme avait été traînée hors de chez elle par la foule qui l’avait battue et insultée avant de la déshabiller et de la forcer de marcher dans les rues en chantant Allahu Akbar, ou «Dieu est grand».

Cela a également suscité une tempête de condamnation sur les médias sociaux, où les utilisateurs ont attribué l’incident à la forte influence dans le domaine des musulmans ultraconservateurs connus sous le nom de salafistes. Dans la même éruption de violence sectaire, sept maisons chrétiennes ont été pillées et incendiées dans le village de Minya de Karma.

Les chrétiens, qui représentent près de 10% de la population égyptienne de plus de 100 millions d’habitants, se plaignent depuis longtemps de la discrimination de la part de la majorité musulmane.