Un tribunal du Vatican ordonne aux manifestants du climat de payer 30 000 $ de dommages et intérêts pour avoir collé les mains à une statue inestimable

Un tribunal du Vatican a condamné lundi deux militants écologistes pour dommages aggravés et leur a ordonné de payer plus de 28 000 euros (30 000 $ US) en dédommagement après avoir collé leurs mains à la base d’une ancienne statue dans les musées du Vatican lors d’une manifestation pour attirer l’attention sur le climat. changement.

Les deux membres du groupe militant écologiste Last Generation, Guido Viero et Ester Goffi, ont également été condamnés à neuf mois de prison avec sursis et à une amende de 1 620 euros chacun. Une troisième militante jugée avec eux, Laura Zorzini, a écopé d’une amende de 120 euros.

Le procès découle d’une manifestation du 18 août dans les musées du Vatican, au cours de laquelle Viero et Goffi ont collé leurs mains à la base de la statue de Laocoon, l’une des œuvres anciennes les plus importantes de la collection qui daterait du 1er siècle avant JC. Ils ont accroché une banderole indiquant « Dernière génération : sans gaz ni carbone », pendant que Zorzini les filmait.

Leur action faisait partie d’une vague de protestations de la dernière génération et d’activistes connexes à travers l’Europe qui ont ciblé des musées et d’autres institutions culturelles, bloqué la circulation pendant des jours et autrement provoqué des perturbations dans le but d’attirer l’attention sur ce que les militants disent être l’échec des gouvernements. agir pour lutter contre le changement climatique.

Dans ses plaidoiries finales, l’avocat de l’État de la Cité du Vatican a accusé les accusés d’exploiter la préoccupation connue du pape François pour la cause environnementale en causant des dommages « inestimables » à une partie du patrimoine artistique et culturel mondial.

L’avocate Floriana Gigli a déclaré que Viero et Goffi savaient que leur protestation endommagerait l’œuvre d’art, citant leur décision de coller leurs mains à la base, pas à la statue elle-même, et n’ont pourtant jamais exprimé de regret pour les dommages causés.

Aucun des accusés n’était présent au tribunal pénal du Vatican pour les verdicts.

Lors de la précédente audience du 24 mai, Viero et Goffi ont déclaré au tribunal qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’endommager la statue, mais ont également défendu fermement leur cause. Viero a déclaré au tribunal qu’il se sentait obligé, en tant que père et grand-père, d’attirer l’attention sur l’échec de l’Italie à enrayer le réchauffement climatique. Goffi, pour sa part, a rappelé qu’elle avait apporté un solvant pour colle dans son sac à main, mais les restaurateurs du Vatican ont utilisé une autre substance à base d’acétone pour se décoller les mains.

La procureure du Vatican, Catia Summaria, avait requis des condamnations : elle réclamait une peine de deux ans et une amende de 3 000 euros chacun pour Viero et Goffi et une peine d’un mois pour Zorzini. Mais elle a déclaré que si le tribunal décidait de condamnations avec sursis, les accusés devraient être condamnés à rembourser l’intégralité du coût des dommages causés à la statue.

Gigli a déclaré que le coût réel était impossible à estimer étant donné que la statue est une œuvre d’art inestimable et qu’elle est définitivement endommagée. Elle a demandé au tribunal une expertise pour arriver à un chiffre, affirmant que les seuls travaux de restauration avaient coûté 3 148 euros.

Au final, le tribunal a quantifié la restitution due à l’État de la Cité du Vatican à 28 148 euros. Il n’y avait pas de mot immédiat sur un appel.

Lors de la dernière audience, le responsable du laboratoire de restauration des marbres des Musées du Vatican, Guy Devreux, a déclaré que les dommages au socle étaient finalement moins importants qu’il ne l’avait prévu mais qu’ils étaient néanmoins permanents. Il a souligné que le socle en marbre de la statue devait « absolument » être considéré comme « partie intégrante de l’oeuvre ».

Last Generation a déclaré qu’elle visait la statue de Laocoon, qui aurait été sculptée à Rhodes en 40-30 avant JC, en raison de l’histoire symbolique qui la sous-tend. Selon la légende et le propre site Web des musées du Vatican, Laocoon a mis en garde ses compagnons troyens contre l’acceptation du cheval de bois laissé par les Grecs pendant la guerre de Troie. Le groupe a déclaré que la crise climatique est l’avertissement des temps modernes qui est ignoré par les dirigeants politiques.