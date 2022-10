Un tribunal du Québec a rendu une décision sur les interpellations « importantes » de la police dans la lutte contre le profilage racial, selon des avocats

Les avocats qui luttent contre le profilage racial applaudissent une décision de la Cour supérieure du Québec interdisant aux policiers de toute la province de procéder à des interpellations de véhicules à moteur sans motif.

Bien que le juge Michel Yergeau ait déclaré mardi que la décision n’éliminera pas le profilage racial du jour au lendemain, les avocats du Québec soulignent l’importance de suspendre la pratique, connue sous le nom d’arrêt aléatoire itinérant, dans la lutte pour mettre fin à la discrimination.

“Les communautés racialisées savent que le hasard n’en a jamais fait partie”, a déclaré Noa Mendelsohn Aviv, directrice exécutive et avocate générale de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). “Leurs communautés ont été arrêtées de manière disproportionnée encore et encore.”

“Notre espoir est que le Québec montrera la voie et que d’autres juridictions à travers le Canada feront de même… et élimineront le pouvoir de la police pour les interpellations arbitraires qui ont eu un impact sur les personnes racialisées”, a-t-elle déclaré.

La décision modifie la loi sur les contrôles routiers, mais les nouvelles règles ne s’appliqueront que dans six mois.

Contestation constitutionnelle directe

Laura Berger, une avocate de l’ACLC, a appelé la décision, qui remet en question un précédent établi par le 1990 R. c. Ladouceur Décision de la Cour suprême, la “décision de profilage racial la plus percutante et la plus profonde” qu’elle ait vue dans sa carrière.

“Nous avons certainement eu des décisions à tous les niveaux de tribunaux qui reconnaissent l’existence du profilage racial”, a-t-elle déclaré. “Mais il s’agissait d’une contestation constitutionnelle directe d’un pouvoir policier qui existait en vertu de la common law et de la [Highway Safety Code] Au Québec.”

Citant des sources sur l’existence du profilage racial non seulement au Québec mais aussi à travers le pays, la décision de Yergeau souligne que la pratique policière viole les articles 7, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les deux premières dispositions concernent les droits des individus lorsqu’ils interagissent avec le système de justice pénale, et l’article 15 traite des droits d’un individu à l’égalité et à l’égalité de traitement devant la loi.

“Il est extrêmement significatif que le juge ait reconnu que ces trois dispositions ont été violées”, a-t-elle déclaré.

La décision soulève des problèmes de sécurité

Pierre Brochet, président de l’Association des chefs de police du Québec (ADPQ), a déclaré mercredi dans un communiqué que la décision soulevait des questions “très préoccupantes”.

« L’article 636 du Code de la sécurité routière a pour but de protéger les usagers de la route en s’assurant que les conducteurs et les véhicules respectent la loi et les normes établies », a-t-il précisé. “Par conséquent, cette décision aura certainement des répercussions sociétales sur la sécurité routière.”

Cependant, Mendelsohn Aviv, de l’ACLC, note que la décision du tribunal ne s’applique qu’aux interpellations arbitraires sans motif.

“Le tribunal n’a pas statué sur d’autres types de points de contrôle et d’autres types de pouvoirs de police qui seront disponibles pour protéger la sécurité de tous sur les routes”, a-t-elle déclaré.

Tentatives de réforme des interventions

L’association des chefs de police se dit “très consciente” des problèmes de profilage racial et que plusieurs initiatives ont été mises en place pour y remédier.

En décembre 2020, le groupe de travail québécois contre le racisme a publié un rapport appelant à la fin des contrôles de police aléatoires sans motif, mais ses recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes.

Le rapport suggère que la police procède à des interpellations sur la base de “faits observables”.

“Lorsqu’elles ne sont pas fondées sur des soupçons raisonnables, les interventions policières peuvent être perçues comme du harcèlement et une forme de racisme”, indique le document.

En réponse au rapport, Geneviève Guilbault, alors ministre de la Sécurité publique du Québec, a déposé en décembre 2021 un projet de loi qui aurait permis au ministère d’établir des lignes directrices pour la police qui “peuvent porter notamment sur l’absence de discrimination dans les activités policières”.

Mais le projet de loi n’a pas été examiné avant la dissolution de l’Assemblée nationale pour les élections provinciales.

Le premier ministre François Legault affirme que son gouvernement n’a pas encore décidé s’il devait en appeler d’une décision de la Cour supérieure concernant le profilage racial et les contrôles routiers aléatoires de la police. (Sylvain Roy Roussel/Radio-Canada)

Nada Boumeftah, avocate criminaliste et présidente de la clinique juridique Saint-Michel, affirme que la décision pourrait aller devant la Cour d’appel du Québec, mais elle espère que cette décision ne sera pas perçue comme une « défaite » pour la police.

“Les gens ne devraient pas penser que ‘la police n’a pas de pouvoir, et c’est la fin du respect de la loi'”, a-t-elle déclaré mercredi en entrevue avec Radio-Canada. Tout un matin. “Quand on parle d’environ 10% de la population qui se fait arrêter quatre à cinq fois plus, ça devient très discutable, et ça n’a pas fait baisser le taux de criminalité.”

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que la décision est conforme aux valeurs de la Ville de Montréal, y compris celles du service de police de Montréal.

“Ce jugement dit très clairement et haut et fort qu’il n’y a pas de place dans notre société pour le profilage social ou racial”, a-t-elle déclaré.

Le premier ministre Fançois Legault a déclaré mercredi aux journalistes que son gouvernement évaluerait la « longue » décision avant de décider s’il devait en appeler.

«Nous sommes contre le profilage racial, mais dans certains quartiers de Montréal, nous avons besoin que la police continue de faire son travail de manière aléatoire», a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas de profilage racial, mais de s’assurer que nous arrêtons cette violence à Montréal. C’est une question de sécurité.”

(Radio-Canada)

